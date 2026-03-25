Košarkarji Kansai Heliosa so se uvrstili v polfinale lige Aba 2. V dveh tekmah so odpravili Vojvodino; na povratni v domači dvorani z 80:71.

Kansai Helios se bo v polfinalu srečal z najboljšo ekipo rednega dela Širokim Brijegom, ki je v četrtfinalu z 2:0 izločil Jahorino Pale.

Domžalčani so bili po osmih tekmah rednega dela peti, Vojvodina četrta, prvo tekmo v Novem Sadu prejšnji teden pa so dobili s 87:76.

Danes je odločitev o zmagovalcu pred skoraj 1000 gledalci v Domžalah padla v zadnji četrtini oziroma zadnjih minutah. Kansai Helios je v 36. minuti vodil 75:65, vseeno pa je do zadnjih 60 sekund trepetal za zmago. Gostje so se približali na 75:71, bližje pa jih Jon Dolničar in soigralci niso spustili.

Dolničar je zbral 22 točk (trojke 3:7, 5 podaj), Lenart Sirc jih je dodal 12 (6 skokov), po 11 pa sta jih prispevala Jan Zemljič (trojke 2:5, 4 skoke) in Alen Malovčić (11 skokov).

Na drugi strani žreba sta Skopje in Zlatibor izenačena na 1:1, Sutjeska pa je dobila prvo tekmo doma proti Slobodi Tuzla.

Prvi tekmi polfinalnih serij na dve zmagi sta predvideni 7. in 8. aprila.