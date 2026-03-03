Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
3. 3. 2026,
20.24

Torek, 3. 3. 2026, 20.24

1 ura, 34 minut

Druga liga ABA

Kansai Helios z 41 točkami Morana Mahmutovića boljši od Podgorice

Mark Morano Mahmutović je dosegel 41 točk.

Foto: Aleš Fevžer

Mark Morano Mahmutović je dosegel 41 točk.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Kansaija Heliosa so v zadnjem, osmem krogu rednega dela regionalne lige Aba 2 po podaljšku v gosteh premagali Podgorico z 99:93 in potrdili uvrstitev v končnico tega tekmovanja. Junak zmage je bil 19-letni Mark Morano Mahmutović, ki je dosegel 41 točk.

Od začetka je kazalo na zanesljivo slavje Domžalčanov, ki so v drugi četrtini vodili že za 16 točk (31:15). Toda domači se niso dali in vseskozi rezali v zaostanek. Tri minute pred koncem tretje četrtine so povedli, nato pa v zadnji četrtini vodili z 71:66.

Nato se je po delnem izidu 10:2 tehtnica znova nagnila na stran slovenske ekipe, ki je dve minuti in pol pred koncem vodila s 86:81. To so bile zadnje točke Heliosa v rednem delu tekme, domači pa so izenačili in izsilili podaljšek. Ob koncu tega so bili Domžalčani bolj zbrani in slavili.

Junak tekme je bil mladi Morano Mahmutović, sicer posojen iz vrst Cedevite Olimpije, ki je za domžalsko zasedbo dosegel 41 točk (16/24 iz igre, od tega 5/11 za tri). To je izenačen tretji najboljši točkovni zbir v zgodovini lige Aba 2. Več sta jih dosegla le Joshua Scott v sezoni 2024/25 za Podgorico in Strahinja Gavrilović (Mladost) v sezoni 2021/22, in sicer 53 oziroma 45.

V dresu Domžal so danes strelsko dobro razpoloženega mladega soigralca dopolnili še Lenart Sirc s 16, Alen Malovčić s 15 in Jan Zemljič s 13 točkami. Pri domačih je 24 točk dosegel Denil Krnić.

Kansai Helios je redni del končal s šestimi zmagami in dvema porazoma. Do konca kroga, ki bo trajal do 10. marca, bo znano, s kom se bodo varovanci Jureta Močnika pomerili v četrtfinalu. Ta bo na sporedu bodisi 17. bodisi 18. marca.

