"V moški konkurenci lahko igralci med prvimi štiridesetimi premagajo vsakogar"

V torek se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije WTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260.000 evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jorgićem predstavnike v vseh petih konkurencah.

Turnir v Ljubljani je eden izmed šesterice tekmovanj na ravni Star Contender v sezoni. Ob največjih štirih turnirjih (Grand Smash) in seriji šestih turnirjev WTT Champions gre za tretjo najvišjo raven svetovne serije. Ljubljana je edini letošnji evropski Star Contender v sezoni, zaradi česar bodo v slovenski prestolnici igrali skoraj vsi najboljši Evropejci.

Ob Jorgiću, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo pet od šestih najboljših na stari celini. Najboljši med njimi, Francoz Felix Lebrun, je prvi nosilec ljubljanskega turnirja in četrti na svetovni lestvici. Tu sta še Nemca Dang Qiu (10. na lestvici ITTF) in Benedikt Duda (15.) ter Francoz Alexis Lebrin (12.), manjka pa tretjeuvrščeni Šved Truls Möregardh.

Felix Lebrun je prvi nosilec ljubljanskega turnirja in četrti na svetovni lestvici. Foto: Guliverimage

Manjkala bosta tudi prvi in drugi igralec sveta, Kitajec Wang Chuqin in Japonec Tomokazu Harimoto, ki se pripravljata na drugi Grand Smash sezone v Los Angelesu. Ta bo na sporedu med 26. junijem in 5. julijem.

Turnirja v Ljubljani se bo udeležilo 12 od najboljših 20 igralcev na svetu, v ženski konkurenci pa bo med drugimi igrala tretja s svetovne lestvice, Japonka Miwa Harimoto. Iz deseterice bodo v slovensko prestolnico pripotovale še predstavnica Macaa Zhu Yuling, Kitajki Chen Yi in Kuai Man ter Nemka Sabine Winter kot najboljša Evropejka na jakostni lestvici.

Od Slovencev bodo v glavnem delu žreba nastopili Jorgić ter ostali s posebnimi povabili. Deni Kožul in Peter Hribar ter Ana Tofant v obeh posamičnih konkurencah, v moških dvojicah bosta skupaj igrala Jorgić in Kožul ter Hribar in Miha Podobnik, v ženskih bosta moči združili Tofant in Katarina Stražar, v mešanih dvojicah pa Hribar in Tofant ter Podobnik in Stražar.

Ana Tofant Foto: worldtabletennis.com

Kvalifikacije, ki bodo v vseh petih konkurencah na sporedu v torek in sredo, bodo prinesle še nastope Podobnika v moški ter Stražar, Lare Opeka, Lee Paulin, Tjaše Novak in Laure Rahotin v ženski konkurenci, zaradi obveznosti na mladinskem evropskem prvenstvu pa manjkata Brin Vovk Petrovski in Sara Tokić.

Če se bo komu od šesterice, ki bodo začeli torkove kvalifikacije, uspelo uvrstiti v glavni del turnirja, bo to izjemo presenečenje, saj po uvrstitvah na lestvici Slovenci na prednjačijo.

Za primerjavo mora v moški konkurenci v kvalifikacije Francoz Lilian Bardet, 44. igralec sveta, Podobnik pa zaseda 898. mesto. Pri ženskah je najboljša od Slovenk v kvalifikacijah Lara Opeka na 394. mestu, medtem ko mora kot prva nosilka skozi kvalifikacijsko sito Korejka Yoo Yerin, ki je 62.

"Težko je govoriti, kdo je boljši in kdo slabši, nihanja so vedno prisotna." Foto: worldtabletennis.com

Prvo ime domače reprezentance je Jorgić, ki je po osvojenem naslovu na turnirju WTT Contender v Skopju nato na isti ravni v Zagrebu izpadel v prvem krogu. Tudi lani je v Zagrebu hitro izpadel, v Ljubljani pa prišel vse do polfinala, kjer ga je ugnal Felix Lebrun.

"V moški konkurenci lahko igralci med prvimi štiridesetimi premagajo vsakogar, kar veliko pove o zdajšnji ravni namiznega tenisa. Težko je govoriti, kdo je boljši in kdo slabši, nihanja so vedno prisotna. Velikokrat je odvisno od tega, kdo je na pravi dan v glavi močnejši," je o natrpani konkurenci pretekli teden na novinarski konferenci razlagal Jorgić.

Slednji je na najvišji ravni turnirjev osvojil dve preizkušnji serije WTT Contender, poleg Skopja letos je slavil še v perujski Limi pred dvema letoma. Za morebitno ponovitev lanskega uspeha ali še za kakšen korak dlje bo veliko odvisno tudi od žreba.

Kvalifikacije bodo na sporedu v torek in sredo, glavni del pa od četrtka. Finalne tekme bodo v nedeljo.