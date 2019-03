Huda poškodba bosanskega orjaka v ligi NBA, Portland v šoku

Košarkarski klub Portland TrailBlazers, eden najboljših klubov v zahodni konferenci lige NBA, je zelo drago plačal zmago nad Brooklynom. Goste iz New Yorka je v noči na torek odpravil po dveh podaljških (148:144) in si zagotovil nastop v končnici, a pri tem izgubil prvega centra Jusufa Nurkića. Orjak iz BiH, ki je del kariere prebil tudi v Sloveniji, si je pri doskoku zlomil levo nogo in že končal sezono.

Kakšna smola za Portland! Bosanski zvezdnik Jusuf Nurkić je bil zelo razigran. Do usodne poškodbe je prispeval kar 32 točk (met iz igre 13/24) in 16 skokov. To je njegov strelski rekord v tej sezoni. Portland se je z zmago nad Brooklynom utrdil na četrtem mestu zahodne konference in si zagotovil nastop v končnici, v kateri pa bo močno oslabljen, saj ne bo mogel računati na pomoč 24-letnega centra iz BiH. Nurkić, ki se ga je v ligi NBA oprijel vzdevek "bosanska zver", si je zlomil nogo le dobri dve minuti pred koncem drugega podaljška.

Horrific injury for Jusef Nurkic pic.twitter.com/7QaCY3iSjG — 🇨🇦Rock Bottom🏀 (@DFSBBallGuy) March 26, 2019

Ko je padel na tla in se zvijal v bolečinah, je občinstvo v dvorani Moda Centre obnemelo. Nesrečnega centra so hitro odpeljali v bolnišnico, trener Terry Stotts, ki je ostal brez enega najpomembnejših članov zasedbe, pa je po tekmi pojasnil, kakšna tišina je zavladala v slačilnici. "To, kar se je zgodilo, je grozno," je dejal in kar ni mogel verjeti, da je le nekaj tekem pred koncem rednega dela na tako krut način ostal brez najboljšega centra.

Tega ne bi privoščil nikomur

Damian Lillard je ostal brez pomoči prvega centra Portlanda. Foto: Reuters Košarkarji Portlanda so v slačilnici izvedli skupinsko molitev za zdravje soigralca. Med njimi je bil tudi prvi zvezdnik Damian Lillard, ki je prispeval 31 točk in 12 podaj.

"Ko sem to videl, mi je takoj postalo slabo. Igral sem na tekmi v Las Vegasu, ko jo je podobno skupil Paul George. Tega ne bi privoščil nikomur, še posebej ne svojemu prijatelju in soigralcu," prvi strelec Portlanda ni skrival šoka, ki ga je doživel ob hudi poškodbi Nurkića. Tega čaka dolgo okrevanje.

Podporo in željo, da bi se čim prej vrnil na parket, je prek družbenih omrežij izrazilo veliko zvezdnikov lige NBA. Med njimi je tudi slovenski as Luka Dončić, ki se pripravlja na domačo tekmo proti Sacramentu. Začela se bo v sredo ob 1.30 po slovenskem času, dva dni pozneje pa ga čaka veliki slovenski spopad v Miamiju, ko se bo pred več tisoč slovenskimi navijači pomeril s starejšim rojakom Goranom Dragićem.

🙏🙏 nurkic!! — Luka Doncic (@luka7doncic) March 26, 2019