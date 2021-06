Izpad iz končnice odnesel trenerja Portlanda

Terry Stotts se je v zgodovino kluba vpisal kor drugi najuspešnejši trener, drugače pa je bilo v zadnjih petih letih, ko je klub kar štirikrat izpadel v prvem krogu play offa. V osmih letih se je Stotts z ekipo kar osemkrat uvrstil v končnico, igralci pa so pod njegovim vodstvom dosegli 402 zmagi.

Damian Lillard bi kot naslednika Stottsa najraje videl Jasona Kidda. Foto: Guliverimage

Kandidatov za naslednika Stottsa je veliko

Ameriški ESPN poroča, da je novih kandidatov za trenersko mesto veliko. Med drugimi se omenjajo pomočnik pri Los Angeles Clippers Chauncey Billups, nekdanji trener New York Knicks in Houston Rockets Jeff Van Gundy, pomočnik trenerja pri Brooklyn Nets Mike D'Antoni in Michiganov Juwan Howard. Zvezdnik Damian Lillard pa pravi, da bi bil pravi naslednik Jason Kidd, nekdanji trener New York Nets in Milwaukee Bucks.