Izbrali najboljše peterke lige NBA, Dragić praznih rok

Ameriški as LeBron James in zvezdnik Houston Rockets James Harden sta bila soglasno izbrana v prvo peterko lige NBA. Vseh 100 predstavnikov medijev ju je postavilo na prvo mesto ter jima dodelilo, vsakemu vseh možnih 500 točk.

Tako Cleveland kot Houston se trenutno borita za nastop v velikem finalu lige NBA, oba James in Harden pa sta med kandidati za naziv najkoristnejšega igralca lige MVP.

LeBron James piše zgodovino lige NBA. Foto: Reuters

James je na vrhu večne lestvice prehitel Kobeja Bryanta in Karla Malona, ki sta vsak bila enajstič izbrana v idealno začetno peterko lige NBA. Za Hardna je bil to peti tovrstni izbor.

V idealni peterki lige so še Anthony Davis (New Orleans), Damian Lillard (Portland) in Kevin Durant (Golden State).

V drugi peterki lige NBA so Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Russell Westbrook (Oklahoma City), Joel Embiid (Philadelphia), LaMarcus Aldridge (San Antonio) in DeMar DeRozan (Toronto).

Tretjo peterko lige NBA pa sestavljajo: Stephen Curry (Golden State), Victor Oladipo (Indiana), Karl Anthony Towns (Minnesota), Jimmy Butler (Minnesota) in Paul George (Oklahoma City).

Liga NBA bo MVP razglasila 25. junija.