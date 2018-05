V noči na četrtek bo v ligi NBA na sporedu peta tekma konferenčnega finala. Boston je po vodstvu z 2:0 dopustil, da ga Cleveland in LeBron James ujameta in izenačita serijo na 2:2. Tokrat bodo kelti spet igrali doma in lahko se zgodi, da pridejo do prve zaključne žoge za uvrstitev v veliki finale.