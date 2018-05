Kokoškov ponosen in odločen navijačem dati, kar si zaslužijo

Novi trener Phoenix Suns vesel, da se vrača "domov"

"Ponosen sem, da bom postal prvi trener v zgodovini lige NBA, ki je bil vzgojen zunaj Severne Amerike, in navdušen, da se vračam v Phoenix, ki je zadnjih deset let drugi dom moje družine. Zdaj se moram osredotočiti na končnico z Utahom, po sezoni pa bom začel graditi program v Phoenixu v želji po uspehu, ki si ga navijači zaslužijo," je imenovanje na mesto glavnega trenerja Sonc komentiral v Srbiji rojeni košarkarski strateg Igor Kokoškov .

Po skoraj dveh desetletjih od trenerskega debija v ligi NBA, kjer je do zdaj vseskozi deloval kot pomočnik trenerja, je srbskega strokovnjaka Igorja Kokoškova pred dnevi doletela posebna čast. Od prihodnje sezone bo glavni strateg Phoenix Suns, postal bo sploh prvi glavni trener v ligi NBA, ki ni bil rojen v ZDA.

Nekdanji selektor slovenske košarkarske reprezentance, ki jo je lani popeljal do največjega uspeha v ekipnih športih v Sloveniji, naslova evropskega prvaka, se te dni sicer osredotoča na končnico v ligi NBA, v kateri v drugem krogu kot pomočnik pomaga pri Utah Jazz (serija proti Houstonu, v kateri igrajo na štiri zmage, je izenačena na 1:1), tako da prav veliko komentarjev o svojem novem starem kolektivu še ni dal. A za uradni profil Phoenix Suns na Twitterju, kamor se vrača po letu 2013, je spregovoril nekaj besed o prihodnjem izzivu.

Vrača se tja, kjer je bil zadnje desetletje njegov drugi dom

V Phoenixu je deloval med letoma 2008 in 2013.

"Navdušen sem, da bom prav jaz naslednji trener Phoenix Suns. Zelo cenim priložnost, ki sta mi jo ponudila Robert Sarver (lastnik Phoenix Suns, op. a.) in Ryan McDonough (generalni direktor, op. a.). Vsekakor sem ponosen na to, da bom v zgodovini lige NBA postal prvi trener, ki je bil vzgojen zunaj Severne Amerike, in prav tako močno navdušen, da se vračam v organizacijo in v Phoenix, ki je zadnjih deset let drugi dom moje družine," je dejal 46-letni Srb.

Po najslabši sezoni v zgodovini želi zgraditi trden program in navijačem dati veselje

Pri Soncih je kot pomočnik deloval že med letoma 2008 in 2013. "V Phoenixu sem bil del zelo talentirane in uspešne ekipe, tako da se že veselim dela z njimi v prvenstvu. Izkušnje, pridobljene, v Utahu so neprecenljive, trenutno smo z izjemno skupino igralcev in trenerjev, ki si zaslužijo vso mojo pozornost, sredi zelo pomembne serije končnice. Po koncu sezone bom misli preusmeril proti novemu izzivu, zgradil trden program v Phoenixu v želji po ustvarjanju uspeha, ki si ga navijači zaslužijo," je še dodal Kokošov.

Vse od leta 2000 v ligi NBA deluje kot pomočnik. Največji uspeh je dosegel leta 2004 ko se je z Detroit Pistons veselil naslova prvaka. Zdaj hoče k boljšim časom popeljati Phoenix Suns. "Zgraditi trden program v želji po uspehu in navijačem dati, kar si zaslužijo," pravi 46-letni Srb. Foto: Getty Images

Taktirko glavnega trenerja je ob slovenski reprezentanci vihtel še v gruzijski, ki jo je skozi kvalifikacije trikrat popeljal do evropskega prvenstva, po 18 sezonah v ligi NBA pa je dočakal tudi dan, ko bo glavni v trenerskem štabu kolektiva iz najmočnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja.

Phoenix je bil sicer najskromnejša ekipa sezone, na 82 tekmah so zmagali le 21-krat, kar je najslabši rezultat kluba v zgodovini.