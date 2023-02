Hrvat razblinil ugibanja o selitvi v Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šest porazov na zadnjih tekmah v Eurocupu in italijanskem prvenstvu je bilo dovolj, da strateg Walter De Raffaelle ne bo več trener Reyer Venezie. Na njegovo mesto zdaj prihaja 60-letni Neven Spahija, ki je bil v preteklem tednu tudi na obračunu Cedevite Olimpije in Venezie v Stožicah.

✍️🇭🇷 Neven Spahija è il nuovo head coach dell’Umana Reyer maschile 👉 https://t.co/zLZfL3MObA#Reyer150 pic.twitter.com/VLSIyww6fG — Reyer Venezia (@REYER1872) February 8, 2023

Spahija je v Sloveniji med letoma 2001 in 2003 deloval kot trener Krke, bil pa je tudi del zasedbe Olimpije – v sezoni 1999/2000 je bil pomočnik Zmaga Sagadina. Med drugim je bil trener tudi v Izraelu (Maccabi), na Hrvaškem (Cibona), v Italiji (Roseto), Španiji (Tau Ceramica, Valencia), Litvi (Lietuvos rytas), Rusiji (Saratov) in Turčiji (Fenerbahče). Med letoma 2001 in 2005 je bil tudi selektor hrvaške reprezentance, od leta 2014 pa je bil pomočnik trenerja v Atlanti Hawks. Nazadnje je vodil špansko Baskonio.

