Helios Suns do pomembne zmage za četrtfinale

Domžalčani so naredili pomemben korak k uvrstitvi v četrtfinale. Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Košarkarji Helios Suns so v 9. krogu lige NLB Aba 2 prišli do pomembne zmage v boju za četrtfinale. Premagali so neposrednega tekmeca na razpredelnici, Zlatibor, s 76:69 (19:15, 35:33, 57:43).

Domžalčani so zabeležili šesto zmago in so po nepopolnem devetem krogu skočili na tretje mesto. Pred njimi sta z enakim izkupičkom 6-3 Mladost iz Zemuna ter domačin tokratnega turnirja Borac iz Banjaluke, ki je v osmih nastopih izgubil le enkrat.

Helios Suns se je predstavil z ekipno igro in do odločilne prednosti prišel v tretji četrtini, ki jo je dobil z 22:10.

Leon Šantelj je bil z 18 točkami prvi strelec zasedbe Dejana Jakare, po enajst točk pa so prispevali Urban Oman, Blaž Mahkovic in Venkatesha Jois.

Helios Suns bo v Banjaluki odigral še eno tekmo, in sicer v petek proti Mladosti, do konca rednega dela pa ga nato marca čakajo še tri preizkušnje proti ekipam iz spodnjega dela lestvice, Rogaški, Pelister Bitoli in Vrijednosnice Osijeku.

