Helios Suns brez boja obstal v ligi Aba 2

Kot je zapisano v sporočilu za javnost, bodo lahko vse ekipe tekmovanje nadaljevale v naslednji sezoni, če si bodo uvrstitev v ligi Aba 2 priigrale preko državnih prvenstev ali prejele povabilo organizatorja.

Tekmovanje v ligi Aba 2 se bo nadaljevalo za najboljše ekipe, saj bo prvak napredoval v elitno druščino, drugouvrščeno ekipo pa čakajo dodatne kvalifikacije s trinajsto ekipo iz lige Aba.

Zaključni dvoboji od četrtfinala naprej bodo potekali v Podgorici od 19. aprila dalje. Gostitelj bo vodilna ekipa rednega dela Studentski centar, ki je v trinajstih nastopih izgubila le enkrat. Igralo se bo sistemu dveh tekem in razlike v koših.

Studentski centar se bo v četrtfinalu meril z osmouvrščeno ekipo Slobodo Užice. Ostali pari so Borac Banjaluka (3) - Podgorica (6), Spars (2) - Zlatibor (7) in Mladost (4) - MZT Skopje (5). Polfinala bodo potekala od 23. do 26. aprila, finalni tekmi pa sta predvideni za 4. in 6. maj.

