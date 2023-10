Gordon Herbert ostaja košarkarski selektor Nemčije

Selektor nemške moške košarkarske reprezentance Gordon Herbert je zanikal govorice, da bo po zmagoslavju na letošnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem in Filipinih ter v Indoneziji zapustil Nemčijo in prevzel francoski Asvel, ki nastopa v elitni evroligi, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

"Brez skrbi, ne bom zapustil Nemčije," je za nemški časnik Bild dejal 64-letni kanadski strokovnjak na klopi nemške izbrane vrste.

Pod njegovim vodstvom je Nemčija na letošnjem mundialu na azijskih tleh v skupinskem delu najprej premagala Japonsko, Avstralijo in Finsko, v drugem delu Gruzijo in Slovenijo, v četrtfinalu Latvijo, v polfinalu ZDA, v velikem finalu pa še Srbijo.

Herbert ima veljavno pogodbo z nemško zvezo do leta 2025, skupaj z Dennisom Schröderjem, Franzem Wagnerjem in drugimi svojimi izbranci pa tudi visokoleteče cilje na naslednjih dveh velikih tekmovanjih - poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 in evropskem prvenstvu na Cipru, Finskem in Poljskem ter v Latviji 2025.

