Golemcu nova pogodba do leta 2020

Foto: Sportida

Direktor Sixt Primorske Matej Avanzo in trener Jurica Golemac sta si stisnila roki in pristavila nova podpisa na pogodbo, po kateri bo hrvaški strokovnjak s slovenskim potnim listom v Kopru deloval vsaj do leta 2020. Njegove misli so sicer zdaj še povsem pri tekoči sezoni, že prihodnji mesec pa naj bi s sodelavci dopolnil igralsko zasedbo.

"Vsi si želimo, da KK Sixt Primorska postane stabilen košarkarski klub s kakovostnim in stabilnim podmladkom, na dolgi rok eden od najuspešnejših prepoznavnih košarkarskih razvojnih centrov v Sloveniji ter tudi širše. Želimo si proizvesti čim več vrhunskih članskih igralcev, a ker gre za dolgotrajen proces, bomo morali biti potrpežljivi," je ob podpisu pogodbe dejal Golemac.

Iz kluba ob tem še sporočajo, da so "z osvojitvijo naslova zmagovalcev Pokala Spar, preboju na finalni turnir Druge divizije Lige ABA in v polfinale Lige Nova KBM dosegli vse zastavljene cilje za sezono 2017/18". Ob tem pa se veda ne skrivajo, da se pred polfinalnim bojem s Krko ne bi branili novega uspeha.