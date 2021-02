Golemac se še dolgo ne bo selil

Pred nadaljevanjem evropskega pokala so iz Cedevite Olimpije sporočili, da so dosegli nov dogovor s trenerjem članske ekipe Jurico Golemcem, ki bo tako v Stožicah vladala vsaj do leta 2023, nova pogodba pa vključuje tudi možnost podaljšanja do konca sezone 2023/24.

Le nekaj ur po tem, ko je v prvem krogu drugega dela košarkarskega državnega prvenstva taktirko začasno prepustil pomočniku Teu Čizmiću, ki je z močno pomlajeno ekipo ugnal izkušeni Šenčur, se je Jurica Golemac podpisal pod novo pogodbo s Cedevito Olimpijo. Zagrebčan s slovenskim potnim listom bo tako zmaje vodil vse do konca sezone 2022/23, pogodba pa ne izključuje podaljšanja sodelovanja za dodatno sezono.

Potem ko je sredi pretekle sezone prišel kot zamenjava za Slavena Rimca, je letos potrdil status enega najbolj nadarjenih strategov v regij, zato so se v vodstvu Cedevite Olimpije podvizali in se dogovorili za dolgoročno sodelovanje. Prav v Golemcu namreč vidijo trenerja za dokončen regijski in evropski preboj projekta v Stožicah.

"Brez zadržkov lahko trdimo, da je Jurica trenutno najboljši slovenski košarkarski trener, ob dejstvu, da je še vedno mlad trener, ki lahko iz sezone v sezono le še napreduje, pa verjamemo, da bo naša ekipa rasla skupaj z njim. Rezultati ekip, ki jih je vodil do zdaj, govorijo sami zase, ne nazadnje pa je svoje znanje že dokazal tudi na klopi Cedevite Olimpije. Ne glede na to, da je sezona 2020/21 specifična v več pogledih, so vsi igralci sprejeli njegovo filozofijo in sistem igre, na vsaki tekmi in tudi zunaj parketa pa lahko vidimo, da igralci dihajo drug za drugega, in to je tisto najbolj pomembno," je podpis pogodbe pozdravil športni direktor Sani Bečirović.

Olimpijo sicer v kratkem čakata pomembni domači tekmi. Že v soboto v Stožice v okviru lige ABA prihaja FMP, nato pa v torek še najuglednejši evropski gost – Virtus iz Bologne.