Generalni direktorji klubov lige NBA s prstom pokazali na Dončića

Pred natanko enim letom se ime Luka Dončić v ZDA ni pojavljalo pogosto. Pozornost je v večini vzbudil le pri oglednikih NBA klubov, predsednikih in generalnih direktorjih. Vsi so iskali način, kako ga zvabiti v svoje vrste, saj je v Evropi iz dneva v dan postajal najboljši košarkar. Staro celino je prerasel in čas je bil za selitev v ligo NBA.

Na naboru ga je sicer kot tretjega izbrala Atlanta, vendar so pri Dallas Mavericks naredili spreten manever in z menjavo pripeljali Dončića pod svoje okrilje. Debi v dresu Teličkov je uspešno opravil na azijski turneji, prava pot pa se bo začela 18. oktobra pri Phoenix Suns, kjer bo Dallas vstopil v novo sezono lige NBA.

In onstran luže so za napovedi, kaj se bo dogajalo v sezoni, v anketi povprašali generalne direktorje klubov. Očitno vse bolj verjamejo v slovenskega košarkarja, saj so mu namenili kar 43 odstotkov glasov, da bo postal novinec leta. Na drugo mesto so s 17 odstotki uvrstili Marvina Bagleyja III (Sacramento) in Wendella Carterja Jr. (Chicago), šele na četrtem mestu pa je prvi izbor letošnjega nabora Deandre Ayton (Phoenix – 13 odstotkov glasov).

Luka je prvič v dresu Dallasa igral na azijski turneji in se izkazal. Foto: Reuters

Kdo bo v ligi NBA prejel naziv novinec leta? 1. Luka Doncic, Dallas – 43 %

2. Marvin Bagley III, Sacramento – 17 %

. Wendell Carter Jr., Chicago – 17 %

4. DeAndre Ayton, Phoenix – 13 %

...

Zanimiv je tudi njihov pogled v bližnjo prihodnost. Povprašali so jih, kdo od novincev bo čez pet let najboljši košarkar. Tu so v ospredje postavili Aytona in Jarena Jacksona Jr. (Memphis), ki sta dobila 27 odstotkov glasov. Luka je pristal na tretjem mestu.

Kdo od novincev bo najboljši čez pet let? 1. DeAndre Ayton, Phoenix – 27 %

. Jaren Jackson Jr., Memphis – 2 7%

3. Luka Doncic, Dallas – 17 %

4. Marvin Bagley III, Sacramento – 13 %

. Kevin Knox, New York – 13 %

...

Prav posebno priznanje za nekdanjega košarkarja Real Madrida je lahko odgovor generalnih direktorjev na vprašanje, kdo je najboljši mednarodni košarkar v ligi NBA. Na prvem mestu je prepričljivo in pričakovano Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), sledi mu Kristaps Porzingis, presenečenje na tretjem mestu pa je že Dončić, ki je tako kot uveljavljeni Nikola Jokić prejel sedem odstotkov glasov. Za njima je celo španski zvezdnik Marc Gasol.

Če bo tako dobro igral, kot ga cenijo generalni direktorji, potem bo za Luka odlična sezona. Foto: Getty Images

Kdo je najboljši mednarodni košarkar v ligi NBA? 1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 73 %

2. Kristaps Porzingis, New York – 10 %

3. Luka Doncic, Dallas – 7 %

. Nikola Jokic, Denver – 7 %

5. Marc Gasol, Memphis – 3 %

...

Pri Dallasu se ne bi branili, če bi se vse te napovedi tudi uresničile, prav tako tudi tiste, ko so jih povprašali o ekipi, ki bo najbolj napredovala. Verjetno ni treba dolgo razmišljati, da bodo to Los Angeles Lakers, ki se lahko pohvalijo z LeBronom Jamesom (njemu pripisujejo največ možnosti, da osvoji naziv najkoristnejšega košarkarja lige (MVP). Tik za njim je član Golden State Warriors Kevin Durant). Dallas je tako kot Phoenix Suns Igorja Kokoškova na drugem mestu.

Kdo bo osvojil naziv MVP lige? 1. LeBron James, L.A. Lakers – 30 %

2. Kevin Durant, Golden State –27 %

3. Anthony Davis, New Orleans – 17 %

4. James Harden, Houston – 10 %

...

In kdo bo osvojil ligo NBA? S kar 87 odstotki prednjačijo aktualni prvaki Golden State Warriors, ki imajo tudi letos strah zbujajočo ekipo.