Američani hitro prevzeli zgodbo o čudežnem dečku

Kot slovenski reprezentant prihodnje leto ne bo videl Kitajske. Tudi zaradi njegove odsotnosti je namreč slovenska izbrana vrsta kljub priponki evropskega prvaka že krepko pred koncem kvalifikacij ostala brez realnih možnosti za četrto zaporedno uvrstitev na svetovno prvenstvo. A prav na Kitajsko ga vodi ena od prvih službenih poti v službi Dallas Mavericks.

S teksaškim moštvom se je namreč Luka Dončić v ponedeljek z luksuznim letalom podal na krajšo kitajsko turnejo, v okviru katere se bodo Telički dvakrat na uradnih tekmah predsezone pomerili s Philadelphio.

Začetek nekega novega poglavja Foto: Getty Images

Odmevna premiera

Že v noči na nedeljo je sicer 19-letni Ljubljančan debitiral v dresu Dallasa in ob gladki zmagi z rezultatom 116:63 nad kitajsko ekipo Beijing Ducks pustil zelo dober vtis. V 29 minutah je namreč ob dobrem metu dosegel 16 točk (met za tri točke 3:4, za dve točki 2:3, prosti meti 3:6), ujel osem odbitih žog in soigralcem namenil dve asistenci.

Simpatije je požel predvsem z zanj značilnima igralsko energijo in nepredvidljivostjo, manjšo strokovno kritiko si je prislužil na račun štirih izgubljenih žog, medtem ko so se anonimni spletni kritiki obregnili ob telesno (ne)pripravljenost.

Trenerjeva pohvala

Američani so sicer prevzeli zgodbo o čudežnem dečku. "Luka Dončić je pokazal, zakaj je bil najkoristnejši igralec zadnje evroligaške sezone," so ob tem zapisali na uradni klubski spletni strani teksaškega kluba ter pohvalili njegovo obvladovanje žoge, podaje in strelske sposobnosti.

"Res je dober igralec," pa je novinca pozdravil izkušeni trener Rick Carlisle in izpostavil dejstvo, da lahko Luka igra na več položajih. Izpostavil je tudi položaj organizatorja igre, na katerem njegova igralska domišljija in predrznost prideta še posebej do izraza.

The Wonder Boy looked pretty good in his NBA debut 😤#MFFL pic.twitter.com/AmYkWrnsE5 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 30, 2018

"Pomagal bo na več področjih"

Carlisle je v prvi peterki Dončića postavil na položaj krilnega centra (center je bil DeAndre Jordan, na krilu je začel Dorian Finney-Smith, kot branilca pa Dennis Smith in Wesley Matthews), a mu je dovolil dihati tudi v različnih igralskih postavitvah. "Zna igrati in zadeti, obenem pa lahko odigra tudi obrambno. Pomembno je, da zmanjša število napak, izgubljenih žog. Dejstvo pa je, da nam bo lahko pomagal na več področjih," ob selitvi na Kitajsko razmišlja trener Dallasa, medtem ko je med soigralci največ navdušenja nad novincem pokazal prav Smith.

Dvakrat proti Šariću

Nekoliko skromnejši tekmec je bil za Dončića kot naročen za premiero v novem klubu, saj je bil, kot je pozneje priznal, srčni utrip krepko povišan. A že v Šanghaju in Šenzenu, kjer se bo Dallas v petek in ponedeljek pomeril s Philadelphio, ga čaka težji preizkus. Njegov tekmec bo med drugim tudi Hrvat Dario Šarić, ki ob nedavnem reprezentančnem gostovanju v Celju ni skoparil s pohvalami na sosedov račun.

"Verjamem, da bo to, kar je kazal do zdaj, lahko prenesel tudi v ligo NBA. Jasno, njegovo delo bo precej težje. Čakajo ga hitrejši igralci, a govorimo o izjemnem košarkarju. Hitro se bo prilagodil in pokazal dobre igre," je prepričan Dalmatinec.

Za Dončiča vlada v ZDA izjemno zanimanje. Foto: Getty Images

Visoka pričakovanja

Šarić pri gojenju visokih pričakovanj do Dončića še zdaleč ni osamljen. Še več, kopica košarkarskih strokovnjakov, tudi kakšnih, ki niso v stiku s slovenskimi sogovorniki, zaradi katerih bi nizali pokroviteljske izjave, od slovenskega reprezentanta pričakuje zelo veliko. Prevladuje namreč mnenje, da je med vsemi novinci najbolje pripravljen na velikanski preskok v ligo NBA, poraja pa se vprašanje prilagoditve na novo vlogo.

A iz vsega navedenega je več kot očitno, da nekdanjega zvezdnika Reala čaka ogromno oči. Tudi zelo kritičnih. Ne le na tekmah s Philadelphio, temveč tudi po vrnitvi v ZDA, kjer se bo nato Dallas v okviru predsezone pomeril še s Charlotte Hornets, prvi uradni tekmec v novi sezoni pa bo nato 18. oktobra Phoenix.