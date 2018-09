Luka Dončić dočakal premiero v NBA in zablestel #video

Slovenski košarkar Luka Dončić je zaigral na prvi pripravljalni NBA tekmi in dokazal, da bo tudi na največji košarkarski sceni še naprej žel veliko pozornosti. Najstnik je bil ob zmagi Dallasa nad kitajskim moštvom Beijing Ducks (116:63) najbolj razpoložen posameznik svoje ekipe. Podpisal se je pod 16 točk, šest skokov, asistenci, tri blokade v 30 minutah ter navdušil za atraktivnimi potezami. Ena redkih kritik, ki je priletela na njegov račun, je bila "prevelika kreativnost" pri nekaterih podajah, ki je vodila do štirih izgubljenih žog.

Do premierne tekme nove sezone lige NBA Dallas Mavericks so še slabi trije tedni – 18. oktobra bodo sezono odprli pri Phoenix Suns nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova – za moštvom novinca v NBA Luke Dončića pa je že prva pripravljalna tekma. Tokrat so se odločili, da prvi test opravijo proti kolektivu iz kitajske lige Beijing Ducks, ki igra kar nekaj ravni nižje, in visoko zmagali.

Oči, uprte v Dončića

Po zanesljivem slavju z več kot 50 točkami razlike v American Airlines Centru se je na družbenih omrežjih največ govorilo o slovenskem košarkarskem biseru. Kako tudi ne, ko pa je tretji košarkar nabora, 19-letni Dončić, že na pripravljalni premieri dokazal, da bo še kako pomemben člen Dallasa.

Mladenič, ki je obračun začel v prvi peterki, je med tekmo dokazal svojo raznolikost. Prvi točki je vknjižil v drugi minuti, ko se je po skoku sprehodil med nasprotniki in po "coast to coast" zadel za vodstvo s 7:3, kmalu je sledila tudi prva trojka.

"Z nekaj nervoze, a šlo je kar dobro"

Dončić, večkrat je gledalce na noge dvignil z atraktivnimi potezami, je na parketu preživel 30 minut in se ustavil pri 16 točkah (met za dve: 2/3, met za tri: 3/4, prosti meti: 3/6), šestih skokih, dveh asistencah in treh blokadah. Zadel je pet od sedmih metov iz igre.

"Odličen občutek je biti na parketu. Minilo je že kar nekaj časa od moje zadnje tekme, tako da sem res vesel, da sem tu. Pred prvo tekmo je vedno nekoliko več nervoze, sploh ker gre za novo ekipo. A mislim, da je šlo tokrat vse kar dobro," je po obračunu v pogovoru za ESPN razmišljal Dončić.

Omejiti izgubljene žoge

Kljub le dvema asistencama velja omeniti Dončićeve podaje, ob katerih je dokazal dober pregled nad igro, ki pa jih soigralci niso znali vselej izkoristili.

Se mu pa vse niso posrečile. Strokovnjaki čez lužo so namreč še največ pomanjkljivosti v Dončićevi igri videli ob nekaterih zgrešenih podajah in potezah, ko je želel biti "preveč kreativen", a se ni izšlo po njegovih načrtih.

"Treba bo omejiti izgubljene žoge (Dončić je izgubil štiri, op. a.), ki jih je bilo kar nekaj, a verjamemo, da nam bo Dončić lahko pomagal na več področjih igre. Menim, da je igral dobro," je predstavo Slovenca komentiral trener Rick Carlislie, Dennis Smith Jr., ki je prav tako vknjižil 16 točk, pa je dodal: "Ne pravim, da mu bo lahko, a prepričan sem, da bo v NBA pustil močan vtis."

Telički, ki jih je Dirk Nowitzki spremljal s klopi, so do občutne prednosti prišli v drugem delu tekme. Ob polčasu so vodili za deset, po treh četrtinah za 25, v zadnjem delu srečanja pa so Kitajcem dopustili zgolj sedem točk in slavili za 53.

Na Kitajsko

Dončić bo pravo premiero v NBA - z NBA-tekmecema na obeh straneh - dočakal v petek, ko se bo Dallas s Philadelphia 76ers udaril v Šanghaju, tri dni pozneje pa še v Šenženu.

