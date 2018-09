Luka Dončić kot zapravljena priložnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Luka Dončić odšteva dneve do prvega nastopa v dresu Dallasa, pa izkušeni ameriško-izraelski trener David Blatt, ki je uspešno deloval tako v evroligi kot ligi NBA, Phoenixu in Sacramentu sporoča, da sta na naboru zapravila veliko priložnost.

Primer Luke Dončića z javnimi razpravami o njegovi precenjenosti ali podcenjenosti je znova razkril razlike med ameriškim in evropskim zornim kotom ter precejšnja odstopanja pri dojemanju košarke. Če kdo v samo drobovje pozna tako severnoameriško poklicno ligo NBA kot tudi najmočnejša evropska klubska in reprezentančna tekmovanja, je to David Blatt.

Potem ko je lani z Darušafako osvojil EuroCup, bo v novo sezono vstopil kot trener pirejskega Olympiacosa. V svoji trenerski biografiji pa ima ob vodenju zlate ruske reprezentance z EuroBasketa 2007, Maccabija, s katerim je osvojil evroligo, ter številnih drugih evropskih klubov zapisano tudi vlogo glavnega trenerja Clevelanda, kjer je pod njegovo taktirko igral tudi LeBron James.

V središču pozornosti Foto: Getty Images

"Luka Dončić, brez dvoma"

Blattovo ocenjevanje košarkarskih razmer ima torej precejšnjo težo. V pogovoru za priznano spletno stran Eurohoops se je 59-letni ameriški in izraelski državljan dotaknil tudi Luke Dončića, za katerega trdi, da je bil najboljši košarkar na zadnjem naboru lige NBA. Kdor ga ni izbral (to sta bila Phoenix in Sacramento), je zapravil veliko priložnost, se glasi njegovo sporočilo.

"On je bil številka ena. Brez dvoma. No, vsaj po mojem mnenju. Vem pa, da klubi pri izboru pogosto gledajo na igralne položaje ali dolgoročni potencial. A ko govorimo o pripravljenosti za ligo NBA, dvomov o Luki ni. Seveda pa lahko klub izbere, kogarkoli želi," pravi novi trener pirejskega Olympiacosa.

Pred veliko kariero v ligi NBA

O prihodnosti slovenskega reprezentanta v najmočnejši ligi na svetu nekdanji trener Clevelanda ne dvomi. "Luka je edinstven talent. Pred njim je velika kariera v ligi NBA," se je mnenju številnih košarkarjev in poznavalcev, ki so v zadnjih tednih izpostavljali kakovosti 19-letnega Ljubljančana v dresu Dallas Mavericks, pridružil David Blatt.

Tudi on bo z velikim zanimanjem spremljal, kako se bo MVP španskega prvenstva in evrolige znašel v Teksasu. Prva preizkušnja ga čaka že v soboto, ko se bo Dallas v pripravljalni tekmi v America Airlines Centru soočil s kitajskim moštvom Beijing Ducks. Sledila bo krajša azijska turneja s tekmama predsezone v Šanghaju in Šenzenu. V obeh primerih bo tekmec Philadelphia.

Dobrodošla prihodnost

Dallas tekmo z gosti iz Pekinga oglašuje prav z Dončićevo fotografijo, obenem pa so na svoji spletni strani ob njegovi podobi zapisali še "Dobrodošla prihodnost". Gre za nova dokaza, kako visoka pričakovanja pri nekdanjih prvakih lige NBA gojijo pred Ljubljančanovo krstno sezono. Tudi trener Rick Carlisle in soigralci se skorajda v vsakem pogovoru z novinarji dotaknejo tudi Luke.

V moštvu si veliko obetajo predvsem od Dončičevega sodelovanja z Dennisom Smithom, leto in pol starejšim ameriškim organizatorjem igre, ki vstopa v svojo drugo sezono v ligi NBA. "Odlično sta se ujela," v en glas zagotavljajo v Dallasu, navdušenja nad igralsko kemijo pa ne skriva niti Smith.