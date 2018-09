Bi moral Dragić že pripraviti kovčke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S širokim nasmehom in vidno vedrino je Goran Dragić v začetku tedna na medijskem dnevu moštva Miami Heat ameriški sedmi sili pripovedoval, kako lačen je košarke. Ob tem je kot eno od svojih najboljših odločitev leta označil reprezentančno upokojitev. Po poletnih pripravah naj bi bil tako tik pred svojo že enajsto sezono v ligi NBA svež in zagnan kot že dolgo ne.

Sredin trening moštva s Floride je Gogi zaradi otečenega gležnja sicer izpustil. A ob pojasnilu, da gre zgolj za drobno poškodbo, se je vest izgubila v poplavi namigov o Ljubljančanovi selitvi. Če se bodo uresničile govorice, bo po Phoenixu, Houstonu in Miamiju Dragićev četrti severnoameriški klub postal – Minnesota Timbervolves.

Jimmy Butler zahteva selitev. Foto: Reuters

V predsezonski kupčiji naj bi se povezali Miami, Minnesotta in Phoenix. Zvezdnik prestopnega trikotnika naj bi bil ameriški reprezentant Jimmy Butler, ki bi se po novem scenariju preselil v Miami. Dragića bi tako pot vodila v Minnesoto, kjer je del kariere prebil tudi Rašo Nesterović, v Phoenixu pa bi pristal ali Tyus Jones ali Jeff Teague.

Trenutno je sicer vse še na ravni govoric, ki pa so vse glasnejše, predvsem pa jih širijo vse bolj izkušeni in večinoma dobro obveščeni ameriški viri. Ob tem je treba dodati, da je bilo v scenarij Butlerjevega odhoda iz Minneapolis vključenih že več klubov, med drugim tudi Sacramento in LA Clippers.

Butlerjev odhod neizbežen?

Dragiću, ki je leta 2015 z Miamijem podpisal petletno pogodbo za 73 milijonov evrov in bi jo ob prestopu "prenesel" k novemu delodajalcu, sicer selitve v ligi NBA še zdaleč niso tuje. Zadnjo je izsilil kar sam. A tokrat je povod za iskanje partnerjev v prestopni kupčiji predvsem 29-letni Butler. Ta je namreč trdno odločen zapustiti "volkove", za katere je zelo uspešno igral v zadnjih dveh sezonah, pred tem pa je kar šest sezon nosil dres Chicaga.

In kam bi potemtakem pot vodila Dragića? Zanesljivo ne v ekipo, ki bi, kar si pravzaprav najbolj želi, lahko merila na sam vrh. Minnesota, eden od klubov brez enega samega naslova prvaka, je na primer v pretekli sezoni tako kot njegov Miami, za las ujela končnico, nato pa klonila v prvem krogu proti Houstonu. Tudi sestava ekipe za novo sezono pa ne obljublja šampionske preobrazbe.