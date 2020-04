Finalni turnir evrolige preložen

Pandemija novega koronavirusa je prisilila tudi vodstvo košarkarske evrolige, da preloži svoja tekmovanja. Danes so odpovedali sklepni turnir, ki bi moral biti na sporedu med 22. in 24. majem v Kölnu, tekmovanje pa sicer miruje že od 12. marca, poročajo agencije.

"Še vedno smo v pogajanjih, da v isti dvorani odigramo finalni turnir kasneje," je na današnji video konferenci povedal prvi mož evrolige Jordi Bertomeu.

Ta pravi, da evroliga še vedno načrtuje, da sezono izpelje do konca. "Manjka nam samo zadnjih šest tekem rednega dela, končnica in zaključni turnir," je dejal Bertomeu, ki seveda ne ve, kdaj bi se sezona lahko nadaljevala, saj v Evropi še nič ne kaže, da bodo športna tekmovanja v kratkem lahko stekla. "Zdravja košarkarjev, trenerjev in gledalcev ne bomo ogrožali," je še odločen.

Tudi nadomestni termini so nejasni. Če bo evroliga vztrajala pri Kölnu, je že zdaj jasno, da bo šlo za prireditev brez gledalcev ali pa jesensko prireditev. V Nemčiji so večje prireditve do 31. avgusta namreč prepovedane. Morda to pomeni tudi selitev kam drugam, saj si Bertomeu želi tekmovanje končati do konca julija. "Drugače bi lahko ogrozili naslednjo sezono. V skrajnem primeru bomo letošnjo tudi odpovedali," je še dejal.

