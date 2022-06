Sodniki tekmo prekinili za 40 minut, Partizan do prve zmage

Navijači Partizana so ves čas tekme napadali klop Crvene zvezde in proti njej metali različne predmete. Sodnikom je minuto pred koncem, ko je tekma trajala že dve uri in 10 minut, prekipelo in so tekmo prekinili. Sodniki Matej Boltauzer, Uroš Nikolić in Milan Nedović so zapustili parket. Slovenec Boltauzer je od odhodu prejel tudi udarec, a se ni dobro videlo ali od enega od navijačev ali po pomoti od policista. V slačilnico sta za pol ure odšli tudi obe ekipi.

Tik pred prekinitvijo je Kevin Punter zadel trojko za vodstvo Partizana z 68:65.

Kevin Punter Foto: Partizan NIS/Dragana Stjepanovic Tekma se je po 40 minutah prekinitve vendarle nadaljevala. Ko so izpraznili del tribune za klopjo Crvene zvezde. Konec jo je bilo tako skoraj po treh urah. Partizan je zmagal s 70:67 in izid v zmagah v finalni seriji znižal na 1:2.

Partizan je ob polčasu vodil za osem točk. V tretji četrtini je Zvezdi uspel preobrat, saj jo je dobila s kar 23:7. Nato pa preobrat Partizana v četrti. S trojko Dallasa Moora so črnobeli povedli tri minute pred koncem (63:61). Punter, ki je zadel že omenjeno odločilno trojko, je bil z 22 točkami, šestimi asistencami, petimi skoki in dvema ukradenima žogama najboljši igralec tekme.

Četrta tekma bo v petek zvečer. Partizan bo spet domačin, kar pomeni, da bodo v dvorani njegovi navijači.