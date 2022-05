Kaos v Beogradu, legendarni Obradović izrazil svoje mnenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni dve tekmi finalnega obračuna regionalne lige ABA sta pripadli košarkarjem Crvene zvezde, ki so bili proti Partizanu uspešni tudi v nedeljo. A v beograjskem dvoboju ni napeto le na parketu, temveč tudi na tribunah.

Crvena zvezda je na dobri poti do novega naslova prvaka lige ABA in posledično do evroligaške vstopnice. V polfinalu je na treh tekmah preskočila Cedevito Olimpijo, v velikem finalu pa ji nasproti stoji večni tekmec Partizan.

Prvo tekmo so rdeče-beli dobili z nekoliko višjo prednostjo (90:76), drugi obračun pa le za štiri točke (85:81). Napeto pa ni le na parketu, temveč tudi ob njem. Po zadnjem zvoku sirene se je vse skupaj zaostrilo, ko so s tribune leteli različni predmeti.

Glavni trener Crvene zvezde Dejan Radonjić je poskušal umiriti nastali položaj, vendar je znova zavrelo, ko je košarkar Partizana Mathias Lessort izgubil živce in se spoprijel z navijači rdeče-belih. Košarkarji so ga zaustavili in vroča kri se je počasi začela umirjati.

Svoje je dodal še organizator igre Kevin Punter, nekoč košarkar Crvene zvezde, ki je navijačem tega moštva pokazal sredinec. Kapetan Zvezde Ognjen Dobrić, Luka Mitrović in Nikola Kalinić so nato poskušali pomiriti navijače.

A to ni bil edini izgred na tekmi. Težave so bile tudi med tekmo, ko so navijači Crvene zvezde žalili generalnega direktorja Partizana Zorana Savića, zaradi česar je bil derbi večkrat prekinjen.

"Ko sem prišel v vrste Partizana, sem rekel, da bom poskušal vse skupaj umiriti. Nimam komentarja k obnašanju navijačev. Nimam komentarja k dogodkom po tekmi. Lahko samo rečem, da je najpomembnejše biti in ostati človek. Vedno sem se obnašal korektno in se bom še naprej," je dejal trener z največ trofejami v Evropi Željko Obradović.

Naslednji obračun bo v sredo, ko bo v vlogi gostitelja Partizan, zato bodo tribune dvorane Aleksandra Nikolića tokrat obarvane v črno-belo. Na tej tekmi bodo imeli igralci Crvene zvezdo prvo zaključno žogico, saj se serija igra na tri dobljene tekme.