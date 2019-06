Evropski prvak Žiga Dimec od zdaj pri državnih prvakih

Z njim je košarkar iz Prebolda nastopal v ligi prvakov, v državnem prvenstvu pa osvojil končno četrto mesto. V litovski ligi je odigral 32 tekem, na igrišču je v povprečju preživel 20 minut in pol, v katerih je 8,2 točke dodajal 3,2 skoka.

Preteklo sezono je sicer 26-letni Dimec začel pri nemškem Medi Bayreuthu, ki je bil njegova prva izkušnja zunaj slovenskih meja. Pred tem je v domovini branil barve Krke, Rogaške, Konjic in matičnega Zlatoroga. V dresu klubov iz Novega mesta in Laškega si je že nabiral tudi izkušnje v regionalni ligi Aba.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dimec je bil v preteklosti član vseh reprezentančnih selekcij, sodeloval je tudi pri zgodovinskem uspehu leta 2017, ko se je Slovenija v Istanbulu okitila z naslovom evropskega prvaka.

"Sixt Primorska mi ponuja priložnost, da na svoji športni poti stopim korak naprej. Ekipa ima visoke cilje, kar mi je izredno všeč. Tudi mesto Koper ponuja ugodno klimo za življenje in je precej bližje mojega doma, kot je bilo to v pretekli sezoni. To so bili poglavitni razlogi, da smo sklenili dveletno sodelovanje. V novi sezoni si želim, da pod vodstvom Jurice Golemca in drugih članov strokovnega štaba čim bolj napredujem v igri. Naredil bom vse, da z ekipo ponovimo izjemne dosežke v zadnjem letu. Komaj čakam, da se začnejo tekme ter da primorsko navijaško vzdušje, ki sem ga v Areni Bonifika do zdaj spremljal na daljavo, začutim tudi v živo," je ob prihodu v Koper dejal Dimec.