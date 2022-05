Drama v Beogradu razveselila Dončića, Srb junak prve tekme

Danes se je v beograjski dvorani Stark začel zaključni turnir košarkarske evrolige, na katerem so gledalci prišli na svoj račun, saj sta bili obe tekmi odločeni v končnici. V prvem polfinalu je Anadolu Efes po izenačeni tekmi po trojki v zadnji sekundi tekme s 77:74 ugnal Olympiacos in se uvrstil v veliki finale. V drugem polfinalu pa je Real Madrid na španskem derbiju s 86:83 ugnal Barcelono. Svoj nekdanji klub je na treningu Dallasa nestrpno spremljal tudi slovenski košarkar Luka Dončić. Finale bo na sporedu v soboto ob 19.00.

O rivalstvu med Barcelono in Real Madridom pa ne gre izgubljati besed. Tudi tokrat so bili gledalci priča pravi poslastici. V prvem polčasu je bila v prednosti Barcelona (45:34), v drugem pa je Realu uspelo napraviti preobrat in zmagati s 86:83. Real je zmago potrdil z natančnim izvajanjem prostih metov. Za kraljevi klub sta po 18 točk dosegla Guerschon Yabusele in Fabien Causeur, Barceloni pa ni pomagalo niti 26 točk in 12 skokov (indeks 39) najkoristnejšega igralca evrolige Nikole Mirotića. El clasico je bil na sporedu tretjič v zgodovini zaključnih turnirjev. Vsi trije so se zgodili v zadnjem desetletju. Real Madrid pa je bil boljši še tretjič (2013, 2014, 2022). Četa Pabla Lasa je v Beogradu ob tem prekinila niz zadnjih štirih zmag Barcelone na el clasicih v evroligi.

Tekmo je nestrpno spremljal tudi nekdanji član Real Madrida Luka Dončić. Kot je na Twitterju poročala ena izmed novinark blizu Dallasa, Callie Caplan, je Luka še pol ure po koncu treninga sedel ob parketu in preko računalnika spremljal dogajanje v Beogradu.

More than a half-hour after Mavs’ practice ended, Luka Doncic is still locked into watching Real Madrid in the EuroLeague final four. pic.twitter.com/VARSM8V9D2 — Callie Caplan (@CallieCaplan) May 19, 2022

Prvi polfinale odločila trojka

Anadolu Efes, sicer branilec naslova, je do zmage prišel s trojko prvega strelca evrolige Vasilija Micića v zadnji sekundi tekme. Za Turke, ki so zadeli štirinajst trojk, so največ točk dosegli Shane Larkin (21), Elijah Bryant (16) in Micić (15), v vrstah Olympiakosa, ki je imel znova izjemno bučno podporo s tribun, pa je bil prvi strelec Shaquielle McKissic z dvanajstimi točkami. Turki so tako dobili še osmega od zadnjih devetih dvobojev. Grki so sicer pred tem slavili na zadnjem od teh februarja letos v Pireju, ko je Kostas Slukas zadel trojko v podaljšku za zmago 87:85. V tem stoletju sta se Olympiacos in Anadolu Efes pomerila 45-krat, 23-krat je slavil Anadolu Efes.

Spektakel v Beogradu. Foto: Guliverimage

Zaključni turnir, ki bi sicer moral biti v Berlinu, a je bil zaradi pandemijskih omejitev v Nemčiji prestavljen v Srbijo, bo dal 65. klubskega prvaka Evrope. Po številu naslovov je na prvem mestu Real Madrid, ki je bil desetkrat najboljši, nazadnje 2018 prav v Beogradu pod taktirko Dončića. Takrat je Slovenec odigral eno od najpomembnejših vlog, če ne celo najpomembnejšo vlogo. Iz Beograda se je vrnil z nazivom MVP sezone v evroligi, s priznanjem za izbor v prvo peterko evrolige ter priznanjem za najboljšega mladega igralca evrolige. V finalu proti Fenerbahčeju je takrat dosegel 15 točk.

Dončić je bil leta 2018 izbran za najboljšega igralca evrolige. Foto: Guliverimage

Slovenski pridih zaključnemu turnirju bo tokrat dal le sodnik Damir Javor, za katerega bo to tretji nastop na zaključnih turnirjih.