Udrihovi po podaljšku presenetili Grke, prvaki začeli z zmago

Evroliga, četrtfinale

Slovenski košarkar Beno Udrih je na prvi tekmi četrtfinala z Žalgirisom presenetil Olympiacos. S soigralci so Grke ugnali po podaljšku. Udrih je k zmagi s 87:78 prispeval štiri točke in tri skoke. Igrajo na tri zmage.

Aktualni prvak Fenerbahče se v seriji na izpadanje in lovu na vstopnico za zaključni turnir, ki ga bo letos gostil Beograd, meri z Baskonio. Na prvi tekmi so njegovi košarkarji slavili z 82:73.

Dončić in Randolph doživela ponižanje

Tako Real Madrid kakor tudi Panathinaikos sta v preteklosti krojila elitno evropsko klubsko tekmovanje. Real se lahko z devetimi naslovi pohvali kot najtrofejnejša ekipa na stari celini, grški klub pa je bil na vrhu šestkrat. A Real v torek ni deloval prav nič šampionsko. Zato pa so košarkarji Panathinaikosa. Začetna ofenziva je dala odgovor, kdo bo vladar v nabito polni Oaki. Grki so povedli z neverjetnih 20:0. Košarkarji španskega moštva so bili povsem brez energije. Poznala se je odsotnost poškodovanega Facunda Campazza. Luka Dončić in Anthony Randolph sta sredi Aten doživela blamažo. Foto: Vid Ponikvar

Grki so Luko Dončića pri organizaciji napadov povsem odrezali. Na celotni tekmi ni zabeležil niti ene asistence. Zato pa je na drugi strani izjemno razigraval soigralce Nick Calathes. S 16 asistencami je postavil rekord v izločilnih bojih Evrolige, medtem ko je bil s 24 točkami najboljši strelec Mike James.

Sicer sta bila Luka in Anthony Randolph z 10 in 11 točkami ob Treyu Thompkinsu (12 točk) najboljša strelca Reala, a sta bila skupaj s soigralci bleda senca najboljših predstav.

Učinek Luke Dončića in Anthonyja Randolpha 1. četrtina Panathinaikos : Real Madrid 26:13 Dončić - 3 točke (met za 3 1/2), izg. žoga, os. napaka, dva dosežena prekrška nad njim, statistični indeks 2 Randolph – 0 točk (met za 3 0/2), 2 izg. žogi, statistični indeks -3 2.četrtina Panathinaikos : Real Madrid 46:30 Dončić - 6 točk (met za 3 2/3, za 2 0/1), skok, 2 izg. žogi, os. napaka, dva dosežena prekrška nad njim, statistični indeks 4 Randolph – 4 točke (met za 3 0/2, za 2 2/2), 3 izg. žoge, os. napaka, štiri os. napake nad njim, statistični indeks 3. četrtina Panathinaikos : Real Madrid 77:44 Dončić - 10 točk (met za 3 2/3, za 2 0/2, prosti meti 4/4), skok, 2 izg. žogi, os. napaka, pet os. napake nad njim, stat. indeks 10 Randolph – 7 točk (met za 3 0/3, za 2 2/2, prosti meti 3/4), 4 izg. žoge, 2 os. napaki, stat. indeks 2 4. četrtina Panathinaikos : Real Madrid 95:67 Dončić - 10 točk (met za 3 2/3, za 2 0/2, prosti meti 4/4), skok, 2 izg. žogi, os. napaka, pet os. napake nad njim, statistični indeks 10 - 21 minut Randolph – 11 točk (met za 3 0/3, za 2 4/5, prosti meti 3/4), skok in asist. 5 izg. žog, 2 os. napaki, pet os. napake nad njim, statistični indeks 6 - 18 minut

Glasni navijači Panathinaikosa, ki imajo razlog za veselje

V prvi torkovi četrtfinalni tekmi smo lahko v Moskvi spremljali prave strelske vaje košarkarjev CSKA in Himkija. Slednji so imeli v prvem polčasu nadvlado in ga dobili s 54:46, nato pa so favorizirani gostitelji počasi prevzemali vajeti v svoje roke. Ob vstopu v zadnjo četrtino je Himki še vodil s 75:72, v zadnji četrtini pa se je nato tehtnica prevesila na stran CSKA, ki je z 98:95 slavil zmago.

Klubi se bodo v četrtfinalu pomerili na tri dobljene tekme po sistemu 2-2-1.