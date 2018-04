Nič od novega čudeža, grški velikan izenačil serijo

Evroliga, četrtfinale, 2. tekme

Košarkarji Žalgirisa, pri katerem igra tudi izkušeni slovenski košarkar Beno Udrih, so po presenečenju na prvi tekmi v Pireju, na drugi morali priznati premoč Olympiakosu (79:68), ki je tako četrtfinalno serijo poravnal na 1:1. To je v četrtek uspelo tudi Luki Dončiću in Realu.

Žalgiris je tudi drugo tekmo na vročem gostovanju odlično odprl in se 30 minut odlično držal. Izid je bil 54:54, v zadnji četrtini pa so domači strnili vrste in mirno prišli do zmage in izenačenja na 1:1.

Najboljši strelec pri Grkih je bil Jamel McLean (21), pri gostih pa Davies Brandon. Beno Udrih je igral slabih sedem minut in ostal brez točk (met iz igre: 0/2).

Real po katastrofi pokazal drugačen obraz

Luka Dončić je bil z linije prostih metov nezgrešljiv. Foto: Sportida Potem ko je Real pred dvema dnevoma v Atenah izgubil kar s 67:95, je v četrtek pokazal povsem drug obraz in zmagal. Tudi tokrat Luka Dončić ni izstopal, saj so se Grki očitno zelo dobro pripravili nanj in v prvem polčasu sploh ni dosegel točke. V drugi četrtini sploh ni igral, zato pa je bil na parketu vseh 20 minut v drugem polčasu.

Na koncu je, ko je bilo najpomembneje, pred več kot 18 tisoč vročekrvnimi grškimi navijači mirno zadeval proste mete in jih skozi obroč spravil vseh osem. Za tri je vrgel enkrat, za dve prav tako. Vse tri mete iz igre je zgrešil, tako da je tekmo končal pri osmih točkah in s statističnim indeksom 18. Zbral je še pet skokov in štiri asistence, tik pred koncem tekme pa poskrbel še za zelo pomembno ukradeno žogo. V prvem polčasu je dve žogi izgubil.

Naturalizirani slovenski reprezentant, Američan Anthony Randolph, je pri Realu igral le osem minut. Dosegel je štiri točke in zbral pet skokov.

Požrtvovalnost Luke Dončića: