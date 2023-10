Beograjski derbi po preobratu Partizanu, na el clasicu napeto do konca

V petem krogu evrolige sta se v Štark Areni pomerila srbska velikana Partizan in Crvena zvezda Mikea Tobeyja. Partizan je po preobratu v zadnji četrtini, v kateri je tekmecem nasul kar 35 točk, zmagal z 88:86. Prvo zmago sezone je s soigralci berlinske Albe vknjižil Žiga Samar, milansko Olimpio so premagali z 88:85. Samar je igral tri minute in pol, v tem času je prejel eno osebno napako. Košarkarski el clasico med Real Madridom in Barcelono je pripadel gostiteljem, bilo je 65:64.

Navijači v naelektreni Štrak Areni so spremljali tekmo preobratov, ki so jo bolje začeli in končali košarkarji Partizana. Ti so odlično odprli srečanje, povedli s kar 17:2, po prvih desetih minutah pa vodili z 22:13. Crvena zvezda je v drugi četrtini hitro stopila prednost, sledilo je izenačeno nadaljevanje, ekipi sta se na odmor odpravili ob izenačenju (42:42). Nato pa odlični tretji del za Crveno zvezdo, njena prednost je rasla, v zadnji del je vstopila z vodstvom 65:53. A ta ni dolgo zdržal. Partizan je v zadnjem delu tekmecem nasul kar 35 točk, priredil preobrat in slavil tesno zmago z 88:86.

Najbolj razpoložen ob zmagi je bil eden od glavnih junakov zadnjih minut Aleksa Avramović s 14 točkami, Zach LeDay jih je dodal 13, Ognjen Jaramaz pa 12. Pri Crveni zvezdi je Shabazz Napier dosegel 14 točk, Mike Tobey pa je sedmim točkam dodal tri skoke in eno asistenco.

Alba Berlin Žige Samarja je prišla do prve zmage, slovenski legionar ni dobil veliko priložnosti za igro. Foto: Guliverimage

Žiga Samar se ob zmagi sicer ni naigral, saj v treh minutah in pol na parketu ni dosegel koša, zato pa sta pred več kot 9000 gledalci izstopala Johannes Thiemann z 22 in Sterling Brown z 18 koši. Kar 30 točk je pri poražencih dosegel Nikola Mirotić.

Real Madrid je večernem obračunu vodilnih ekip v večnem španskem derbiju doma ugnal Barcelono s 65:64. Blizu preobratu so bili tudi Katalonci, ki so v zadnjem delu zaostajali že s 55:41, v zadnji minuti pa izenačili na 59:59. V končnici se je Fortuna vendarle nasmehnila ekipi iz prestolnice, ki je zdaj sama na vrhu prvenstvene razpredelnice.

Pri Realu je 20 točk in sedem skokov dosegel Gabriel Deck, pri Barceloni je Will Hernangomez dosegel 13 točk, Jan Vesely je 12 točkam dodal 10 skokov.

Evroliga, 5. krog:

Četrtek, 26. oktober:

Petek, 27. oktober:

Lestvica:

