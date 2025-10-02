Četrtek, 2. 10. 2025, 11.50
20 minut
Evroliga, 2. krog
Čančar in Nebo v Beogradu
S tremi tekmami se bo danes začel drugi krog evrolige. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom bo gostovala v Beogradu pri Partizanu. Crvena zvezda bo na delu pri Bayernu, pri Realu v Madridu pa se bo mudil Olympiacos.
V petek bo Dubaj s Klemnom Prepeličem gostoval pri Monacu, Baskonia z mladim Stefanom Joksimovićem pa čaka gostovanje pri Asvelu.
V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.
Četrtek, 2. oktober
Petek, 3. oktober