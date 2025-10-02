Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Četrtek,
2. 10. 2025,
11.50

20 minut

Evroliga, 2. krog

Čančar in Nebo v Beogradu

Š. L.

Vlatko Čančar, Olimpia Milano

Vlatko Čančar je na prvi tekmi igral le dobrih pet minut.

Foto: Guliverimage

S tremi tekmami se bo danes začel drugi krog evrolige. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom bo gostovala v Beogradu pri Partizanu. Crvena zvezda bo na delu pri Bayernu, pri Realu v Madridu pa se bo mudil Olympiacos.

V petek bo Dubaj s Klemnom Prepeličem gostoval pri Monacu, Baskonia z mladim Stefanom Joksimovićem pa čaka gostovanje pri Asvelu.

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

Evroliga, 2. krog

Četrtek, 2. oktober

Petek, 3. oktober

Lestvica: 

