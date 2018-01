V živo: Obeta se dramatična končnica med Dončićevim Realom in Baskonio

Evroliga, 18. krog

Slovenski najstnik v dresu Reala je v prvi četrtini spet vlekel voz španskega kluba. Luka Dončić je v igro vstopil šele po skoraj sedmih minutah tekme, ko so zaostajali s 6:10 in nato začel preobrat. Do konca prve četrtine je zadel prav vse mete (enega za dve, enega za tri in oba prosta meta). Madridčani so po prvih desetih minutah vodili 18:17.

Zoran Dragić je bil ob visokem porazu eden od bolj razpoloženih članov turške ekipe. Igral je dobrih 16 minut in dosegel 11 točk. Derbi večera je pripadel Fenerbahčeju, ki je za pet točk ugnal Panathinaikos.

V torek je bil v evroligi obračun dveh klubov slovenskih košarkarjev. Brose Bamberg Alekseja Nikolića je v Nemčiji premagal Žalgiris Bena Udriha. Oba slovenska košarkarja sta bila zelo zadržana. Povratnik iz lige NBA Beno Udrih je dosegel dve točki za goste, medtem ko se Aleksej Nikolić pri domačih ni uspel vpisati med strelce.

Luka Dončić učinek po četrtinah

Po 1. četrtini: 7 točk (met za dve 1/1, met za tri 1/1, prosti meti 2/2,) skok, 2 asist. v 3.15, stat. indeks 14 Po 2. četrtini: 7 točk (met za dve 1/4, met za tri 1/1, prosti meti 2/2), 3 skoki, 2 asist. v 9.20, stat. Indeks 10 Po 3. četrtini: 7 točk (met za dve 1/4, met za tri 1/1, prosti meti 2/2), 3 skoki, 2 asist. V 10.59, stat. Indeks 10

Evroliga, 18. krog

Torek

Crvena zvezda : Himki 70:79

Rochestie 27, Dangubić 20; Shved 29, Anderson 14



Brose Bamberg : Žalgiris 93:86

Rubit 22, Hackett 16, Aleksej Nikolić 1 asistenca v 3 minutah (brez meta na koš); White 22, Milaknis 18, Beno Udrih 2 točki, skok in asistenca v 10 minutah (met za dve 1/2)



Olympiacos : Maccabi 94:64

Spanoulis 13, McLean in Milutinov 12; Jackson 13, Tyus 10



Valencia : Barcelona 81:76

Dubljević 19, Martinez 13; Oriola 15, Navarro in Huertel 14



Sreda

CSKA : Anadolu Efes 110:79

Higgins 21, Rodriguez 16; Motum 19, Dragić 11, asistenca v 16:32 (meta za dve 3/5, met za tri 1/3, prosti meti 2/2)



Fenerbahče : Panathinaikos 67:62

Thompson 14, Vesely 12; Singleton 14, Calathes 13



20.45, Real Madrid – Baskonia Vitoria

20.45, Armani Milano – Unicaja Malaga