Dragić ugnal Nikolića, Dončić MVP

V 15. krogu Evrolige je bil v Istanbulu na sporedu slovenski obračun med Zoranom Dragićem in Aleksejem Nikolićem. Po odličnem drugem polčasu so do zmage prišli Turki, slovenska košarkarja pa v napadu nista bila razpoložena. Real Madrid je v četrtek na krilih Luke Dončića v dramatični končnici z 79:77 premagal aktualnega evropskega klubskega prvaka Fenerbahče. Dončić je bil s statističnim indeksom 37 izbran za najboljšega igralca kroga.

Leta 2017 Luka Dončić zlepa ne bo pozabil. Naključje je želelo, da ga je na evroligaškem košarkarskem parketu končal prav tam, kjer je dosegel največji uspeh. V Carigradu je po pravi drami s soigralci premagal aktualnega evropskega prvaka Fenerbahče in bil najboljši igralec tekme. Na koncu je imel statistični indeks 37, kar je njegov drugi najvišji v evroligi in ki mu je petič v karieri prinesel naziv MVP kroga.

Slab začetek, boljše nadaljevanje in odličen konec

Španci so obračun sicer odprli izjemno slabo, po skoraj sedmih minutah tekme so bili šele pri šestih točkah. Nato je v igro vstopil Dončić, a tudi njemu ni steklo. Dvakrat je poskušal s trojko, a zgrešil. V uvodnih desetih minutah je Real dosegel 10 točk, gostitelji 17.

Fenerbahče je večino druge četrtine vodil in imel ob udarcu za špansko moštvo, ko je bil z dvema sočasnima nešportnima osebnima napakama izključen Walter Tavares, priložnost, da bi pobegnil na +6 in izkoristil še žogo iz strani. A Turki niso bili uspešni pri prostih metih. Dončić je pol minute pred polčasom prvič zadel iz igre, nato pa še podal za prvo vodstvo Reala po začetnih 2:0 in se na odmor odpravil s točko prednosti.

Enako prednost je Real držal pred zadnjo četrtino, v kateri se je slovenski najstnik spogledoval s trojnim dvojčkom, ki mu je na koncu za malce ušel. Po 30 minutah igre je Dončić dosegel 15 točk, dodal 10 asistenc in šest skokov. Domači so hitro povedli in vodstvo držali do 33. minute, ko so Španci spet prešli v vodstvo, povedli tudi za štiri točke (74:70), a Fenerbahče se ni dal, na koncu so imeli met s strani, z dvojko bi izsilili podaljšek, s trojko celo zmagali, a jim ni uspelo.

Dva skoka od trojnega dvojčka, na katerega čakajo že desetletje

Dončić je bil zanesljivo najboljši igralec tekme, v 30 minutah in pol igre je dosegel 20 točk, 10 asistenc, osem skokov, dve ukradeni žogi. Močno se je približal trojnemu dvojčku, na katerega v Evroligi čakajo že deset let. Kot zadnji ga je v sezoni 2006/07 v dresu Maccabija na tekmi z Olimpijo dosegel Hrvat Nikola Vujčić (27 točk, 10 asistenc, 10 skokov).

Če mu trojke tokrat niso šle, je imel zelo mirno roko pri prostih metih. Zgrešil je le enega od 12, in sicer po nešportni osebni napaki Jana Veselyja.

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini: 0 točk (met za dve: 0/0, met za tri: 0/2, prosti meti: 0/0, 3 skoki); statistični indeks: 1, igral je 3:31;

Po 2. četrtini: 6 točk (met za dve: 1/1, met za tri: 0/2, prosti meti: 4/4, 5 skokov, 6 asistenc); statistični indeks: 16, igral je 13:31;

Po 3. četrtini: 15 točk (met za dve: 3/3, met za tri: 1/5, prosti meti: 6/6, 6 skokov, 10 asistenc); statistični indeks: 29, igral je 23:29;

Po 4. četrtini: 20 točk (met za dve: 3/3, met za tri: 1/7, prosti meti: 11/12, 8 skokov, 10 asistenc); statistični indeks: 37, igral je 30:28;

Dragić boljši od Nikolića, Udrih še ni igral

V obračunu Efesa in Bamberga slovenska reprezentanta v napadu nista bila najbolj razpoložena. Zoran Dragić je bil na parketu skoraj 35 minut in je ob metu iz igre 1:7 dosegel dve točki (5 podaj, 3 skoke), Aleksej Nikolić pa je igral dobrih 14 minut in prav tako zabeležil le dve točki (1:2). Efes je po štirih zaporednih porazih vpisal četrto zmago, Nemci pa so izgubili tretjič v nizu in devetič v petnajstih krogih.

Žalgiris Bena Udriha, ki še ni zaigral, debitiral naj bi šele v 16. krogu, je Olympiacosu iz Pireja zadal še četrti poraz.

Evroliga, 15. krog

Četrtek Fenerbahče Istanbul : Real Madrid 77:79

Wanamaker 20, Datome 12; Dončić 20, 10 asist., 8 sk., 2 ukr. žogi v 30:28, stat.ind.:37, Thompkins, Reyes po 13 Žalgiris Kaunas : Olympiacos Pirej 74:68

Milaknis, Pangos oba po 14; Papapetrou 13, Papanikolaou 11 Maccabi Tel Aviv : Unicaja Malaga 78:89

Cole 16, Parakhouski 15; Nedović 20, Brooks 18



Valencia : Panathinaikos Atene 67:63

Green 21, Pleiss 13; Lojeski 17, Denmon 10 Petek Himki Moskva : Barcelona 65:79

Šved 22, Honycutt 18; Seraphin, Claver in Tomić 12 Anadolu Efes Istanbul : Brose Bamberg 69:58

Brown 21, McCollum 19, Dragić 2 (met iz igre: 1/7), 3 skoki, 5 asist., 1 ukr. žoga v 34:38; Hickman 10, Musli 9, Nikolić 2 (met iz igre: 1/2), 3 skoki, 1 asist. v 14:46 Baskonia : CSKA Moskva 81:90

Shengelia 20, Timma 17; Rodriguez 25, Clyburn 20, De Colo 11 Olimpia Milano : Crvena zvezda 88:91

Micov 16, Bertans in M'Baye 14; Feldeine 19, Bjelica 18