Gneča v boju za vrh, Prepelič v Münchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v petek bodo v evroligi odigrane tekme 14. kroga. Bayern brez Žana Marka Šiška bo danes gostil Valencio Klemna Prepeliča. Na vrhu se obeta hud boj za vrh lestvice. Po porazu Fenerbahčeja v derbiju 13. kroga proti Olympiacosu ter zmagah Real Madrida in Barcelone prvih pet ekip loči le ena zmaga. Turki imajo deset zmag, zasledovalci, Olympiacos, Real Madrid, Barcelona in Monaco, pa devet.