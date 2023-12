Poslastica v Atenah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v petek bodo odigrane tekme 13. kroga evrolige. Berlinska Alba, pri kateri bo skoraj zagotovo še tretjo evropsko tekmo v nizu zaradi težav s stopalom izpustil Žiga Samar, po zmagi nad Žalgirisom čaka obračun z Anadolu Efesom. Zatem se obetata še poslastici med Panathianikosom in vodilnim Real Madridom ter Partizanom, ki je zadnji dve tekmi dobil po podaljšku, in milansko Olimpio.