Nori Dončić: Srbu ''zlomil'' gleženj in razvrednotil rekordnega Omića #video

Evrolgia, 29. krog

Real Madrid je v 29. krogu Evrolige v Beogradu z 82:79 premagal Crveno zvezdo in ostaja v boju za četrto mesto, ki bi mu v četrtfinalu prineslo prednost domačega terena. Srečanje je v zadnjih sekundah s trojko odločil Luka Dončić in s tem vsaj malce razvrednotil rekorden dosežek Alena Omića. Nesojeni slovenski reprezentant je dosegel kar 25 točk, celo eno več kot Dončić.

V Beogradu smo spremljali pravo košarkarsko poslastico in srdito bitko slovenskih košarkarjev. Motivirana Crvena zvezda Alena Omića je gostila Luko Dončića in soigralce ter klonila šele v zadnjih sekundah. Junak srečanja je bil ravno Dončić, ki je pri izidu 79:79 stvari prevzel v svoje roke in z metom za tri točke odločil zmagovalca. Z vrhunskim preigravanjem je na parket položil svojega čuvaja Ognjena Drobnića in v slogu najboljših na svetu hladnokrvno zadel.

Dončić je v dobre pol ure igralnega časa dosegel 24 točk (met za dve 4/5 in met za tri 3/7, prosti meti 7/9), zbral še 9 skokov in dodal še štiri asistence. Omenimo še, da so nad 19-letnim slovenskim košarkarjem Beograjčani naredili kar 10 osebnih napak in vse skupaj je na koncu naneslo za fenomenalni indeks 35.

Kako je Luka Dončić odločil dvoboj v Beogradu:

LUKA DONCIC FOR THE WIN pic.twitter.com/CNuYF1TCLF — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) March 30, 2018

Najboljši posamezniki Evrolige (statistični indeks): 1. Luka Dončić (Real Madrid) 23,19

2. Nando de Colo (CSKA) 20,24

3. Aleksej Šved (Himki) 19,97

4. Tornike Shenhelia (Baskonia) 18,75

5. Nick Calathes (Panathinaikos) 18,00

Tekma kariere Omića premalo za zmago

Izkazal se je tudi Omić, ki je odigral tekmo kariere in konkretno izboljšal svoj evroligaški strelski rekord, ki je do zdaj znašal 15 točk. Nesojeni slovenski reprezentant je Realu nasul kar 25 točk (met za dve 11/13, prosti meti 3/4) in zbral 10 skokov. Tudi njegov končni indeks je bil izjemen, kar 30.

Drugi klub je Žalgiris, katerega član je Beno Udrih. Tokrat bo igral proti vodilnemu CSKA, končnico že ima zagotovljeno, ni pa še jasno, s katerega mesta se bo podal.

Nikolićevi izgubili

Od štirih slovenskih košarkarjev je bil v četrtek na delu samo en. Aleksej Nikolić je z Brose Bambergom tokrat Olimpio Milano in izgubil. V tekmi, ki ni imela tekmovalnega naboja, se slovenski reprezentant v 19 minutah in pol ni najbolj izkazal. Prispeval je tri asistence, a ostal brez točk. Oba meta za dve točki je zgrešil, oba meta za tri prav tako.

Neznank o tem, kdo vse se bo uvrstil med najboljših osem, ni več. Baskonia je doma premagala Maccabi Tel Aviv in si zagotovila zadnjo vstopnico za četrtfinale.

Evroliga, 29. krog Četrtek Himki : Fenerbahče 64:73

Shved 19, Gill 12; Wanamaker 14, Melli in Nunnally 12



Anadolu Efes : Barcelona 83:107

Motum 19, Weems 17; Heurtel 20, Tomić 15 Brose Bamberg : Olimpia Milan 78:83

Hackett 17, Radošević 13, Nikolić brez točke v 19 minutah in pol, 3 asistence; Mičov 14, M'Baye



Baskonia : Maccabii 83:72

Voigtmann 14, Garino 11; Jackson 14, Thomas, Parakhouski oba po 12 Petek

Unicaja : Olympiacos 87:85*

Nedović 17, McCallum 13, Augustine 12; Spanoulis 15, Mantzaris in Papapetrou 11



Crvena zvezda : Real Madrid 79:82

Omić 25, 10 skokov v 25:11, Feldeine 18; Dončić 24, 9 skokov, 4 asistence v 31:11, Reyes 14



Žalgiris : CSKA 85:73

Davies 17, Pangos 15, Udrih 9, 3 skoki v 19:23; De Colo 18, Hines 12



20.15 Panathinaikos - Valencia



* - po podaljšku.