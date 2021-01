V živo: Cedevita Olimpija gosti Budućnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani Cedevite Olimpije so bili v začetku srečanja bolj razpoloženi, povedli so največ za +5 (7:2, 13:8), a po minuti odmora gostov je Budućnost zaigrala bolje in po delnem rezultatu 1:8 prvo četrtino dobila (14:16).

Eurocup, 2. krog drugega dela: Skupina G:

Torek, 19. januar:

Cedevita Olimpija : Budućnost 14:16* (14:16, -:-, -:-)



*tekma se je začela 20.30 Sreda, 20. januar:

18.45 JL Bourg - Virtus Bologna Lestvica:

1. Budućnost Podgorica 1 tekma - 1 zmaga

2. Virtus Bologna 1 - 1

3. Cedevita Olimpija 1 - 0

2. JL Bourg 1 - 0

