V živo: Cedevita Olimpija s tremi povratniki za peto zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so se po premoru, ki so ga prinesle reprezentančne akcije, vrnili na parket. V Areni Stožice v okviru devetega kroga rednega dela EuroCupa ob 18.30 gostijo Veolio Towers Hamburg. Po daljši odsotnosti se je vrnil glavni trener Zvezdan Mitrović, po poškodbi tudi Brynton Lemar, ekipo pa je med reprezentančnim oknom okrepil center Andrija Stipanović, ki je za klub pred leti že igral.

Košarkarji Cedevite Olimpije skušajo prekiniti niz treh zaporednih porazov v evropskem pokalu, nasproti pa jim stoji ekipa, ki je po petih zaporednih porazih na začetku sezone na zadnjih treh preizkušnjah zabeležila dve zmagi. Po izvrstnem začetku sezone v evropskem tekmovanju in štirih zmagah na uvodnih petih tekmah so Ljubljančani na zadnjih treh tekmah doživeli tri poraze, s tem pa imajo po osmih odigranih tekmah na svojem računu štiri zmage in ravno toliko porazov. Glavno težavo na teh zadnjih treh tekmah je zmajem predstavljala igra v obrambi, saj so njihovi tekmeci na treh tekmah v povprečju dosegli 90, 94 oz. 109 točk.

Hamburg je v Ljubljano prišel z odlično popotnico z zadnje tekme z Arisom, ki jo je nemški kolektiv dobil z rezultatom 93:69. Pred tem je Hamburg izgubil proti Lietkabelisu (68:91), v šestem krogu pa na domačem parketu premagal Turk Telekom (89:77). Na uvodnih petih tekmah sezone je ekipa, ki jo s klopi vodi 36-letni glavni trener Benka Barloschky, doživela pet porazov.

"V času premora smo se predvsem dobro spočili, sploh ob dejstvu, da je bil ritem tekem v dveh tednih pred reprezentančnimi akcijami izredno naporen. Vsi smo premor dobro izkoristili, tudi za to, da smo sanirali manjše poškodbe, se lepo uvedli v trening, počakali reprezentante, da se nam znova pridružijo in se pripravili na tekmo, ki jo že komaj čakamo, saj si želimo igrati," je pred tekmo dejal Aleksej Nikolić, ki je izpustil zadnjo reprezentančno akcijo. Foto: Filip Barbalić

Na klop Cedevite Olimpije se je po operaciji hrbta vrnil Zvezdan Mitrović, ki je bil s trenerskega stolčka odsoten skoraj dva meseca. "Hamburg je ekipa, za katero lahko rečemo, da v tej sezoni igra nestabilno, saj ima bleščeče in slabše predstave. Tudi naši nasprotniki so nekoliko spremenili moštvo in se pred nadaljevanjem sezone okrepili. Premorejo energijo in atletske igralce, imajo tudi veliko število tujcev. Če z našimi tekmeci začneš brezglavo teči, imaš lahko velike težave. Tako so dobili tekmo s Turk Telekomom in Aris premagali z visoko razliko. Po drugi strani pa imajo v svoji igri tudi veliko padcev. Po več kot tednu dni brez igranja tekem bo za vse nas zelo zanimivo videti stanje na parketu. Zagotovo moramo v dvoboj vstopiti resno, čvrsto v obrambi, ker se nam ne izplača s tekmeci igrati tekmo teka in meta," je povedal trener.

Dodal je: "Tekma je za nas zelo pomembna v boju za mesto v končnici. Pomembna je tudi, ker smo izgubili tekmi proti JL Bourgu in Hapoelu iz Jeruzalema – zadnji velja za enega od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka tekmovanja. Moramo skušati zmagati na vsaki tekmi, zagotovo moramo zmagovati doma, v gosteh pa bomo skušali presenetiti. Po mojem mnenju je najpomembneje, da se ekipa vrne v dober ritem, imeli smo ga med pripravami in na začetku EuroCupa, poudarek pa bo predvsem na boljši energiji v igri v obrambi," je pred srečanjem še dejal Mitrović.

V dres Cedevite Olimpije se je vrnil Andrija Stipanović:

Utrinki ogrevanja!



Danes prvič po povratku v Zmajevo družino v ekipi tudi @ANDROSTIPAN!

Kot so še sporočili iz kluba, je bil Bine Prepelič, ki si je med reprezentančno akcijo poškodoval dlan, v ponedeljek na dodatnem zdravstvenem pregledu, kjer so se odločili, da operacija ni potrebna. Prepelič je že začel rehabilitacijo po poškodbi, s parketov pa bo odsoten daljše obdobje.

Petek, 29. november:

