Okrepljena Cedevita Olimpija pred najtežjo nalogo

Na krilih dobrih predstav v ligi ABA, kjer so med drugim na kolena spravili Partizan in Budućnost, se košarkarji Cedevite Olimpije podajajo v obračun devetega kroga Eurocupa, a naloga bo vse prej kot enostavna. Ljubljančani se tokrat vračajo na domači parket, v Stožicah pa bodo gostili vodilno ekipo skupine Paris Basketball. Medtem ko so varovanci glavnega trenerja Simoneja Pianigianija po osmih odigranih tekmah v rednem delu tekmovanja še brez zmage, so jih Parižani zaenkrat zbrali sedem, edini poraz pa doživeli v osmem kolu proti Bešiktašu iz Carigrada, ob tem pa francoska ekipa na gostovanjih še ni izgubila.

Kot so sporočili iz kluba, sta v zadnjih dneh po prilagojenem programu trenirala Karlo Matković in Aleksander Šaškov, oba se namreč soočata z bolečinami v hrbtu. V sredo za igro najverjetneje ne bosta pripravljena, bo pa glavnemu trenerju Pianigianiju na voljo nova okrepitev Cedevite Olimpije Rašid Mahalbašić.

Simone Pianigiani bo lahko računal tudi na novo moč pod košem. Foto: www.alesfevzer.com

"Za nami je izredno naporen teden, moramo pa biti osredotočeni na nas. V prejšnjem tednu se je Justin Cobbs vrnil, skupaj z zdravstvenim osebjem, ki ga moram pohvaliti, se je trudil, da se čim prej vrne, in kljub temu, da še ni v optimalnem stanju, je dal vse od sebe in nam pomagal, saj so se igralci lahko vrnili na svoje igralne položaje. Tu moramo še naprej graditi naš sistem in poznavanje drug drugega. Žal pa znova nismo bili popolni, saj smo izgubili Karla Matkovića. Proti Parisu, najboljši ekipi v naši skupini, ki igra verjetno najhitrejšo košarko v Evropi, vključno z ekipami, ki igrajo v Evroligi, bomo visoko motivirani," je pred srečanjem za klubsko spletno stran dejal strateg Olimpije Pianigiani.

"Naši tekmeci premorejo veliko energije in talenta, to pa nam lahko povzroča težave, saj nismo tako atletični in hkrati nismo v dobrem stanju. A ne smemo razmišljati tako. Moramo razmišljati o tem, kako biti boljši, kako izkoristiti naše prednosti. Upam, da so fantje v prejšnjem tednu s tekmami proti kvalitetnim ekipam pridobili na samozavesti. Obenem imamo veliko prostora za napredek, to pa je naš cilj. Moramo izkoristiti tekme, na katerih nihče od naše ekipe ne pričakuje zmage, da se preizkusimo, saj je to najboljše za nas. Zato moramo biti motivirani. Vemo, da nas čaka težka tekma, a pomembno je, da smo v pravi smeri našega procesa," je še dejal Italijan na klopi slovenskih prvakov.

Eurocup, 9. krog:

Torek, 28. november

Sreda, 29. november:

Lestvici:

Preberite še: