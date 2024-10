Cedevita Olimpija na novem gostovanju, tudi tokrat brez glavnega trenerja

Pred člansko zasedbo Cedevite Olimpije je novo gostovanje, tokrat v Solunu, kjer se bodo zmaji na dvoboju petega kola rednega dela EuroCupa pomerili z Arisom. Ljubljančani se bodo po porazu proti Igokei v Laktaših skušali vrniti na zmagovalne tirnice, obenem pa bodo v Grčiji skušali zmagati še četrtič v evropskem pokalu v tej sezoni. Nasproti jim bo stala ekipa, ki ima po štirih odigranih tekmah v rednem delu sezone obraten izkupiček zmag in porazov kot slovenski prvaki in v skupini B trenutno zaseda sedmo mesto.

Glavni trener članske zasedbe Zvezdan Mitrović se je v četrtek vrnil v Ljubljano, bil v ponedeljek tudi na treningu članske ekipe, a bo gostovanje v Solunu preventivno izpustil. Po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav se je ekipnim treningom v nedeljo pridružil Lovro Gnjidić, ki bo s soigralci tudi odpotoval v Grčijo. Brynton Lemar še naprej okreva po poškodbi stopala.

Ekipo bo znova vodil Đorđe Adžić. Foto: Aleš Fevžer

"Z nestrpnostjo pričakujemo tekmo z Arisom, mislim, da je gostovanje v Solunu eno od najbolj vročih gostovanj v vseh tekmovanjih, še posebej pa to velja za EuroCup. Za nas bo to nova izkušnja, ki jo bomo doživeli v tej sezoni. Aris je zelo dobro sestavljena ekipa, ki pa je imela na začetku sezone nekaj težav. Naši tekmeci premorejo zelo dobro branilsko linijo, njihovi visoki igralci pa so izredno atletski. V obrambi moramo primarno dobro pokriti njihov branilski duet, Vassilisa Toliopoulosa in Davida De Julisa, oba dopolnjuje Eletherios Bochoridis, ki je vrsto let igral na evroligaški ravni, obenem pa moramo biti pozorni na njihove visoke igralce zaradi njihove specifične igre, to je globok 'roll' in skok v napadu. V igri v obrambi igrajo zelo agresivno, kar smo v tej sezoni že izkusili, a moramo biti še bolj pozorni in nadzorovati svojo igro pod pritiskom," je pred gostovanjem pri Arisu povedal trener Cedevite Olimpije Đorđe Adžić.

V sezono 2024/25 je grški kolektiv vstopil s porazoma proti Umani Reyer in Turk Telekomu, sledila je zmaga proti Lietkabelisu, v četrtem krogu pa je nato na domačem parketu izgubil še proti Hapoelu iz Jeruzalema (68:78).

