V živo: Olimpija z najstnikom v prvi peterki, po grdem padcu igra tudi Daneu

Tako kot v soboto v Baru je Cedevita Olimpija nastopila brez Bryntona Lemarja, ki bo zaradi poškodbe stopala s parketa odsoten daljše obdobje, ter trenerja Zvezdana Mitrovića, ki zaradi zdravstvenih težav na tekmi ni odpotoval. Ekipo je vodil njegov pomočnik Đorđe Adžić, ki je v prvo postavo uvrstil peterico: Aleksej Nikolić, DJ Stewart, Jaka Blažič, Devin Robinson in Joan Beringer. Slednji, ki ima komaj 18 let, je bil manjše presenečenje v peterki, po dobrih pripravah je bil iz mladinske vpoklical v člansko ekipo Olimpije. V prvih štirih minutah ni dosegel točke, le en skok, nakar ga je ob zaostanku s 5:12 zamenjal center Derek Ogbeide. In prav s tremi koši Nigerijca se je Olimpija približala na 18:21. Ob koncu prve četrtine, ki jo je domača ekipa dobila s 26:22, je zaigral tudi Žiga Daneu, ki je okreval po grdem padcu na hrbet, ko nam je pred dobrima dvema tednoma vsem zastal dih.

Prvič v letošnjem EuroCupu je za Cedevito Olimpijo zaigral tudi Gregor Glas, ki je lažjoi poškodbo mišice staknil na začetklu priprav in je doslej odigral le peščico minut v ligi ABA. Čeprav je ekipa iz Stožic igrala vse bolj čvrsto v obrambi, pa je zaostanek skozi drugi četrtini ostajal dve, štiri točke (v 16. minuti tekme 33:37). Potem ko je kapetan Blažič nesrečno zgrešil polaganje v zadnji sekundi polčasa, sta ekipi na glavni odmor odšli z izidom 43:37. Za Turke je dal Yoan Makoundou 12 točk, pri slovenski ekipi pa so bile točke bolj porazdeljene: Ogbeide, Nikolić in Devante Jones so jih dali po šest, Blažič pet, Stewart in Robinson pa po štiri.

V Turčijo po zmagi v Črni Gori

Cedevita Olimpija je v novo sezono evropskega pokala vstopila z dvema zmagama in s tem po dveh odigranih tekmah v rednem delu sezone že presegla izkupiček iz pretekle sezone. V Turčijo so Zmaji odpotovali z lepo popotnico iz Bara, kjer so v soboto z rezultatom 92:82 premagali Mornar-Barsko zlato in tako vknjižili tudi prvo zmago v ligi ABA. Odločilen je bil niz 17 zaporednih točk, s katerim so zaostanek treh točk obrnili v prednost 14, nato pa zmaga ni bila več ogrožena. Za Cedevito Olimpijo je Derek Ogbeide dosegel 17 točk, 16 jih je dodal kapetan Jaka Blažič, 14 Devin Robinson in 12 DJ Stewart.

