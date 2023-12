Bodo v enajstem poskusu našli pravi recept?

Košarkarji Cedevite Olimpije so po desetih odigranih krogih še vedno edina ekipa v Eurocupu, ki se ne more pohvaliti niti z eno zmago v tej sezoni. Zasedbo Simoneja Pianigianija zelo zahtevno delo čaka tudi tokrat, saj jih čaka srečanje z Joventutom, ekipa pa je v Badalono odpotovala brez Shawna Jonesa, Aleksandra Šaškova in Rašida Mahalbašića. Španski klub v dvoboj z Ljubljančani vstopa z izkupičkom petih zmag in petih porazov po desetih odigranih tekmah. Na zadnjih dveh tekmah je španski kolektiv premagal Prometej (79:76) in Bešiktaš (85:81), pred tem pa doživel tri zaporedne poraze proti Londonu, Parisu in Hapoelu.

Na prvi medsebojni tekmi v sezoni v Stožicah sta se ekipi pomerili v drugem krogu rednega dela tekmovanja. Zmagovalca je dal šele podaljšek in odločilni met Feliza dve sekundi pred zaključkom igralnega časa, svoji ekipi pa je prinesel zmago z rezultatom 88:87.

Cedevita Olimpija ima na svojem računu deset porazov. Foto: www.alesfevzer.com

"Joventut se bo zagotovo predstavil v zelo dobri formi, saj so naši sredini tekmeci slavili zmago na zadnji tekmi v evropskem pokalu, prav tako so zmagali v državnem prvenstvu. Igrajo zelo dobro, prav tako igrajo doma. Pri nas ni veliko sprememb v primerjavi z zadnjo tekmo v regionalni ligi. Še vedno smo pri devetih igralcih, postopoma pa se nam v polni pogon priključuje Nikola Radičević. Fantje dajejo vse od sebe, ne glede na to, da niso vsi v optimalni formi. Tekme si, skupaj s potovanji, sledijo praktično na 48 ur, zato moramo najti energijo, s katero se nato predstavimo na tekmi. Vsako posest moramo izkoristiti za to, da gradimo na naši kemiji, saj moramo ob odsotnosti Klemna Prepeliča začeti igrati drugačno košarko z drugačnimi opcijami, in to moramo početi po naših najboljših močeh," je pred odhodom v Španijo dejal strateg ljubljanske ekipe Pianigiani.

"Joventut je zagotovo zelo kvalitetna ekipa. Ne glede na to, da je v tej sezoni imela nekaj vzponov in padcev, naši tekmeci ciljajo na sam vrh tekmovanja. Če jim želimo biti kos, moramo biti maksimalno osredotočeni in pripravljeni. Čakamo na prvo zmago v evropskem pokalu in upam, da se iz Badalone vrnemo z uspehom," je pred obračunom dejal Gregor Glas, ki v tej sezoni evropskega pokala v povprečju dosega 3,9 točke na tekmo.

Eurocup, 11. krog:

Torek, 12. december:

Sreda, 13. december:

Lestvici:

