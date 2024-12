V živo: Cedevita Olimpija danes zadeva tudi trojke, a je še kar izenačeno

Košarkarji Cedevite Olimpije imajo novo evropsko preizkušnjo. Slovenski prvaki na obračunu desetega kroga rednega dela EuroCupa gostijo romunsko Cluj-Napoco (18.30). V minulem tednu so dosegli dve visoki zmagi. Tokrat visoke očitno ne bodo dosegli, pa čeprav so v prvem polčasu trojke metali 50-odstotno. Na semaforju je bilo 50:46.

Eurocup, 10. krog:

Torek, 3. december:

Športni direktor Chechu Mulero je na tekmi gostil trener nogometne Olimpije Victorja Sancheza. Foto: Aleš Fevžer Cedevita Olimpija igra tretjo tekmo v zadnjih šestih dneh. Obe ekipi imata po polovici rednega dela sezone na svojem računu pet zmag in štiri poraze, s tem pa se obeta tudi ogorčen boj za mesto v končnici tekmovanja. Enako število zmag in porazov ima tudi JL Bourg, na vrhu lestvice skupine B sta Valencia (8-0) in Hapoel Jeruzalem (7-2), takoj za skupino Bourga, Cluja in Cedevite Olimpije pa sta Turk Telekom in Umana Reyer (4-5).

Brynton Lemar je dal v prvem polčasu 15 točk. Foto: Aleš Fevžer V devetem krogu EuroCupa je Cedevita Olimpija do visoke zmage nad Hamburgom (95:68) prišla kljub zelo slabemu metu za tri točke (1/23). Začetek tekme z ekipo Cluj-Napoca pa je bil ravno nasproten, Aleksej Nikolić jo je odprl s trojko. Prva četrtina je bila v Stožicah zelo izenačena, končala se je s 24:23. Brynton Lemar je dal že 10 točk. Ko je v 13. minuti Jaka Blažič zadel drugo trojko zapored, je Cedevita Olimpija povedla s 33:31. V tistem trenutku je izza črte metala 60-odstotno (6/10). A trojke so zadevali tudi gostje (4/10), za vodstvo s 34:33 stari znanec Olimpije Sasu Salin.

Prvi polčas še ni dal odločitve, Ljubljančani so ga dobili s 50:46. Imeli so kar osem izgubljenih žog. Ob Lemarju (15 točk) je bil dvomesten še Nikolić (10), Devin Robinson pa pri devetih točkah. Zadeli so sedem trojk iz 14 metov.

Sreda, 4. december:

