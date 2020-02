V živo: Slovenci se še naprej mučijo

Slovenska košarkarska reprezentanca začenja potovanje na evropsko prvenstvo 2021. Pravkar se varovanci Rada Trifunovića v Sombotelu merijo z Madžarsko. To bo prvo EP po Istanbulu 2017, kjer so Goran Dragić, Luka Dončić in druščina osvojili zlato medaljo, ter prvo, na katerega se bodo morale uvrstiti vse ekipe razen gostiteljic, Nemčije, Češke, Gruzije in Italije.