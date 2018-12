Slovenske košarkarice na EP v Nišu s Turčijo, Italijo in Madžarsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb je določil, da bodo slovenske košarkarice na evropskem prvenstvu 2019 v Srbiji in Latviji igrale v skupini s Turčijo, Italijo in Madžarsko. Prvenstvo je na sporedu od 27. junija do 7. julija, Slovenija pa bo predtekmovanje igrala v Nišu.