Dva scenarija za Dolenjce

Ob 16. uri bodo košarkarji Krke že stopili na parket beograjske dvorane, v kateri igra domači FMP, katerega član je tudi slovenski reprezentant Jurij Macura. Za beograjsko moštvo tekma pravega tekmovalnega naboja nima, saj so si obstanek že zagotovili.

Zaigrali bodo lahko povsem sproščeno, kar bi bila lahko dodatna težava za goste, ki jim gori pod nogami. Krka pred zadnjim krogom zaseda nehvaležno 13. mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije, v katerih si bo moštvo na tem položaju poskušalo zagotoviti obstanek v dveh tekmah proti drugi najboljši ekipi druge lige ABA .

Če se jim želijo izogniti, je recept jasen. Pasti mora FMP. V primeru poraza lahko upajo na pomoč druge beograjske ekipe. Partizan bi moral v tem primeri premagati Split, s katerim imajo Dolenjci boljši medsebojni izkupiček.

"V zadnji tekmi lige ABA nas čaka FMP, ki je zelo atletsko moštvo, z veliko mladosti in potenciala. Vodja vse te mladosti je njihov vodilni igralec Filip Čović, ki je glavni kreator njihove igre. Pri kreiranju mu pomagata tudi Nenadić in Hands, ki pokrivata položaja ena in dve. Na trojki je kakovosten Lazarević, ki je izredno čvrst in agresiven igralec, odličen v skoku v napadu in igri blizu koša. Na dvojki je zelo dober strelec Radonjić, na štirici pa je Radovanović, ki se mu priključita še Pecarski in Macura. To so igralci, ki so zelo dobri pri metu z razdalje. Na položaju centra imajo tri atletske igralce - Đorđevića, Šešlijo in Izunduja. Skratka, čaka nas zelo težko delo. Zelo dobri so v skoku v napadu in imajo odličen protinapad, saj zelo dobro tečejo. Zelo dobro jih vodi Vanja Guša, ki jih je zelo dvignil po krizi rezultata. Zdaj so v coni udobja in nimajo kaj izgubiti na tej tekmi. Mi imamo vse v svojih rokah. Ne sme se nam zgoditi, da bi imel FMP večjo željo po zmagi, več energije, več borbenosti. Za nas mora biti ta tekma, kot da je za vse zadnja v karieri. Dati moramo vse od sebe in sami odločati o svoji usodi. Rad bi videl, da bi šlo le za našo zadnjo tekmo v letošnji ligi ABA, saj bi z zmago zagotovo ostali v njej tudi v prihodnjem letu," se je v analizo tekmeca poglobil glavni trener Krke