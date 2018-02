Zdravniki in fizioterapevti krojijo usodo Olimpije

Državno prvenstvo, 17. krog

Slovenski prvak Petrol Olimpija bo danes v 17. krogu državnega prvenstva v košarki gostoval v Rogaški Slatini. To bo prva tekma zmajev po koncu evropske sezone, ko si bodo lahko privoščili malce manj naporen ritem. Vodilna Sixt Primorska se bo v zadnji tekmi kroga mudila v dvorani Tivoli, kjer jo bo pričakala motivirana Ilirija.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca rednega dela državnega prvenstva sta le še dva kroga, nato pa bo šest najboljših nadaljevalo sezono v ligi za prvaka. Rogaška in Olimpija sta si že zagotovila druženje s šesterico najboljših. Danes se bosta pomerili v Rogaški Slatini, oba tabora pa ne bosta nastopila v najmočnejši postavi.

"Po tekmi v Čačku (liga ABA 2, op. p.) smo na seznam poškodovanih košarkarjev dodali še Dragana Đuranovića. V takšni postavi bomo zelo težko parirali Olimpiji. Čeprav tekma ne odloča o ničemer, našim zvestim navijačem dolgujemo, da jo odigramo najboljše kot smo sposobni v danem trenutku," meni trener Rogaške Damjan Novaković.

Danes se bosta pomerili ekipi, ki sta v prejšnji sezoni odločali o naslovu prvaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pri Olimpija je na bolniškem seznamu velika gneča. Na seznamu poškodovanih sta Domen Lorbek (koleno) in Jan Barbarič, vprašljivi pa so Roko Badžim (zlomljen nos), Igor Tratnik (viroza), Bojan Radulović (viroza), Maks Klanjšček (viroza) in Gregor Hrovat (hud udarec v piščal).

"Glede na zdravstveno situacijo v našem moštvu, je prioriteta, da se igralci čimprej vrnejo na parket. Kot kaže nam bodo za preostali dve srečanji rednega dela Lige Nova KBM moštvo sestavljali zdravniki in fizioterapevti," sporoča strateg Olimpije Zoran Martić.

Državno prvenstvo, 17. krog: Četrtek, 8. februar:

19.00 Rogaška - Petrol Olimpija Sobota, 10. februar:

19.00 Hopsi Polzela - Šentjur

19.00 Krka - Zlatorog Laško

19.00 Helios Suns - Šenčur Ggd



Nedelja, 11. februar:

18.00 Ilirija - Sixt Primorska