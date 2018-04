V živo: obeta se slovenski finale

Druga liga ABA, zaključni turnir

V prvem polfinalnem obračunu sta si nasproti stala Borac in Krka, ta je po začetnem vodstvu popustila, nato velik del tekme lovila nasprotnike in jih ujela ob koncu tretje četrtine (dobila jo je s 25:16). Tik pred zadnjimi desetimi minutami so Novomeščani povedli, dve minuti pred iztekom rednega dela so vodili za sedem točk (83:76), a nato skoraj zakockali prednost. Borac se je približal na zgolj točko, a popolnega preobrata mu Krka ni dopustila in je ohranila upe na igranje v ligi ABA prihodnjo sezono.

Najbolj razpoložen v dolenjski četi je bil Paolo Marinelli, Dalibor Đapa jih je dodal 15, pri srbski ekipi se je Nikola Pešaković zaustavil pri 21 točkah.

Vrhunci tekme Borac : Krka

Bomo spremljali slovenski finale?

Drugi polfinale poteka med Sixt Primorsko in Vršcem. Člani Primorske so obračun odprli z delnim izidom 5:0, a nato je Vršac strnil vrste in po prvi četrtini vodil za šest točk (22:16). V drugem delu so Primorci zaigrali bolje, dosegli 32 točk in ob polčasu vodili za šest (48:42). Prednost so v tretji četrtini zvišali tudi na 12 (56:44, 66:54).

Zmagovalec finala v ligo ABA

Ekipa, ki bo osvojila turnir v Čačku, bo v prihodnji sezoni igrala v ABA ligi, v kateri je edini slovenski predstavnik Petrol Olimpija.