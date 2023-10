Po Domžalah tudi Šenčur začel s porazom

Košarkarji Kansaia Heliosa so v torek v Subotici začeli novo sezono tekmovanja v drugi ligi ABA. Na svoji prvi tekmi turnirja so izgubili z domačim Spartakom s 73:80. Tudi člani Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v novo sezono vstopili s porazom, po podaljšku so z 78:82 priznali premoč Pelister Bitoli iz Severne Makedonije.

Domžalčani so torkov dvoboj dobro začeli in dobili prvo četrtino. Pozneje pa so pobudo prevzeli domači in do polčasa izenačili, odločilna za razplet tekme pa je bila tretja četrtina, ko so gostje dosegli le osem točk, Spartak pa je za toliko tudi vodil pred zadnjimi desetimi minutami. V zadnji četrtini se razmerje moči ni bistveno spremenilo, Domžalčani so jo dobili za točko, kar pa je bilo premalo za kaj več kot znosen poraz (73:80). Strelsko je bil pri slovenski ekipi najboljši Blaž Mahkovic z 18 točkami, Nejc Barič jih je dosegel 16, Rok Nemanič pa 14.

Dino Murić je ob porazu vknjižil 10 točka in 13 skokov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na turnirju v Subotici, ki se bo končal v petek, je Šenčur v sredo igral s Pelisterjem, večino tekme zaostajal, a si priigral možnost za zmago, na koncu pa izgubil po podaljšku. Najbolj razpoložen je bil Dalibor Đapa z 22 točkami (trojke 3:4), Gaber Ožegovič jih je dodal 17, Alen Malovčič 14 (7 skokov), Dino Murić pa je 10 točkam dodal 13 skokov.

V petek pa se bosta ob 18. uri slovenska tekmeca pomerila še med seboj.

