Goran Dragić na začetku nove sezone preživlja enega izmed najtežjih košarkarskih obdobij v karieri. Miami Heat ga je poleti poslal v zameno za Kyla Lowryja v Toronto Raptors, kamor ni želel iti. Javno je sprva izrazil, da ne bo igral za ekipo, ki ni konkurenčna za najvišja mesta.

Hitro je stopil korak nazaj in začel sezono v prvi peterki kanadskega moštva, a počasi je prišlo do sprememb. Naslednje tri tekme je začenjal s klopi, glavni trener pa se je nato odločil, da ga ne pošlje več v rotacijo. Zasuk se je zgodil po devetih tekmah premora, ko je nastopil proti Detroit Pistons. Tudi sam je bil takrat presenečen nad to potezo.

Zgodba je kmalu dobila nadaljevanje, ko so pri Toronto Raptors zapisali, da se je kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance odločil za umik zaradi osebnih razlogov.

"Čutiti je, da Goran dela v smeri, da bi se približal želenemu cilju − ekipi Mavericks"

Dejstvo je, da Dragić ni zadovoljen, dodatno pa lahko nanj vplivajo tudi družinske težave, potem ko se je poleti govorilo o ločitvi od žene Maje.

Pri Toronto Raptors ni zadovoljen. Foto: Guliverimage

Temni oblaki so se zgrnili nad njim, a jasno je, da bo slej kot prej spet posijalo sonce. Novinar Sun Sentinel (časnik v Miamiju) Ira Winderman vselej poroča o zgodbah, povezanih z Miami Heat, in v preteklosti je tudi že veliko pisal o Gogiju iz Kosez, ko je bil še ta član Vročice.

Zdaj je prišel do informacije, da je pri Dragiću še vedno na listi želja odhod v Dallas k Luki Dončiću: "Čutiti je, da Goran dela v smeri, da bi se približal želenemu cilju − ekipi Mavericks, kjer bi združil moči z Luko Dončićem. Goran je v preteklosti že pokazal, da nima težav s tem, da začenja tekme na klopi, kar je bila že praksa pri Heat."

Bo Dallas morebiti po črnem nizu naredil rošade?

Naslednji razlog, zakaj bi Dragića tako vleklo v Dallas, lahko poiščemo tudi v Igorju Kokoškovu. Srbski strokovnjak, ki je bil na čelu naše izbrane vrste pri pohodu do evropskega zlata, je namreč pomočnik Jasona Kidda pri teksaškem moštvu.

Goran Dragić je v tej sezoni odigral le na petih tekmah. Foto: Reuters

Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi v prihodnosti spet pristal v Miamiju, kjer se je tudi najbolje počutil. Največja prepreka pri menjavi kluba pa je zagotovo višina njegove pogodbe, ki znaša 18 milijonov dolarjev za to sezono. Moštva imajo bistveno manj manevrskega prostora v svojih proračunih, ki so že dodobra zapolnjeni.

V poštev bi prišla tudi menjava igralcev. Morda pa pri Dallasu kaj naredijo v tej smeri zdaj, ko so se znašli v rezultatski krizi. Na zadnjih devetih tekmah so izgubili kar sedemkrat in padli na sedmo mesto v zahodni konferenci, kar bi pomenilo ob koncu rednega dela dodatne kvalifikacije za končnico. Vanjo se bo uvrstilo najboljših šest ekip, moštva od sedmega do desetega mesta pa bodo odigrala dodatne kvalifikacije za dve preostali vstopnici.