Prvaki za uvod gostijo Zlatorog, Krka proti povratnikom

Z obračunom med državnimi prvaki Koprom Primorsko in Zlatorogom se bo danes začela nova sezona košarkarskega državnega prvenstva. Danes bo na sporedu še obračun med Krko in novincem oziroma povratnikom v 1. SKL Terme Olimia Podčetrtkom. V soboto bosta na sporedu še obračuna med Hopsi in Šentjurjem ter Heliosom in Šenčurjem.