Helios ugnal Hopse, Primorci ostajajo neporaženi

DRŽAVNO PRVENSTVO, LIGA ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 5. KROG

Košarkarji Heliosa so ugnali Hopse

Na sobotni tekmi petega kroga državnega prvenstva lige za prvaka je Helios s 84:75 premagal Hopse. V ligi za obstanek so slavili Laščani in košarkarji Ilirije. V nedeljo se bosta udarili še ekipi Olimpije in Rogaške. Na uvodni tekmi je trenutno druga Krka pred domačimi gledalci z 62:85 priznala premoč vodilnemu Sixt Primorska, pri kateri je bil s 15 točkami najbolj razpoložen Tadej Ferme.