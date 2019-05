Primorci suvereno in ekspresno v polfinale

Košarkarji Sixt Primorske so prvi polfinalisti lige Nova KBM. Potem ko so na prvi tekmi Zlatorog Laško premagali z 98:74, so na drugi Laščane ugnali z 89:68 in ekspresno, z dvema zmagama, napredovali med najboljše štiri. Najbolj razpoložen v dresu Sixta je bil Marko Jagodić Kuridža s 16 točkami, osmimi skoki in tremi podajami, prvi strelec Zlatoroga pa je bil Nejc Barič z 18 točkam.